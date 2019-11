Hommeles over de woonbonus in Sint-Truiden Dirk Selis

12u02 1 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden versterkt de dienst Omgeving tijdelijk met twee extra personeelsleden om de drukte op te vangen naar aanleiding van het afschaffen van de woonbonus. “We willen sneller schakelen, zodat ook aanvragen die begin december nog toekomen tijdig kunnen worden afgehandeld”, zegt eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA). Maar oppositiepartij sp.a noemt de houding van de N-VA’er hypocriet: “In Brussel afschaffen om hier Sint-Truiden op kosten te jagen”, argumenteert raadslid Ludwig Vandenhove (sp.a)

Het fiscale voordeel van de woonbonus verdwijnt op 1 januari 2020, waardoor inwoners die er nog gebruik van willen maken vóór die datum hun authentieke lenings- en koopakte moeten laten verlijden bij de notaris. Om de verkoop te kunnen finaliseren, moet de vastgoedmakelaar of de notaris voorafgaandelijk stedenbouwkundige uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister aanvragen bij de stadsdiensten. “Normaal hebben we 30 dagen tijd om de nodige informatie hiervoor te bezorgen. We willen echter sneller schakelen, zodat ook aanvragen die begin december nog toekomen tijdig kunnen worden afgehandeld. Wij willen er als lokaal bestuur alles aan doen opdat zo veel mogelijk kopers nog van de woonbonus kunnen genieten”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch. “We doen wat we kunnen om onze inwoners de service te bieden waar ze recht op hebben. We leveren de stedenbouwkundige attesten daarom zo spoedig mogelijk af. Wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt en hopen dat de notarissen mede daardoor tijdig klaar geraken met het volledige verkoopdossier.”

Belangenvermenging

“Voor de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei staat er niets in het N-VA partijprogramma over de afschaffing van de woonbonus”, steekt Ludwig Vandenhove (sp.a) van wal. “Bij het nieuwe Vlaams regeerakkoord van minister-president Jan Jambon is het één van de hoofdpunten qua besparingen. En wat doet N-VA-schepen Jelle Engelbosch in Sint-Truiden? Hij gaat tijdelijk 2 extra medewerkers inschakelen opdat zoveel mogelijk kopers nog kunnen genieten van de woonbonus. Een goede dienstverlening van het stadsbestuur, maar in feite de maatregel mee onderuit halen, die de N-VA Vlaams invoert. Wat een inconsequentie! Weer extra kosten voor de stad Sint-Truiden als gevolg van een beslissing van Vlaanderen.”

Zuur

“Zolang de woonbonus er is, is er niks inconsequent aan om onze inwoners te helpen. Vandenhove is bovendien slecht geïnformeerd want het initiatief is collegiaal genomen binnen de meerderheid én het kost niets extra aan de stad omdat het een tijdelijke interne verschuiving is dankzij onze flexibele medewerkers. Tja, er is blijkbaar geen enkel dossier waar meneer Vandenhove niet zuur en gefrustreerd op reageert”, besluit Engelbosch.