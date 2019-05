Home Elisabeth gooit zijn volkstuin open en is op zoek naar groene vingers Dirk Selis

29 mei 2019

10u35 0 Sint-Truiden Woonzorgcentrum Home Elisabeth heeft na renovatiewerken van 3,5 jaar een volledig vernieuwde campus met een grote tuin. Nu wil de directie werk maken om aan die grote tuin een sociale invulling te geven.

In samenwerking met de landelijke gilden werd het plan opgevat om in de publieke doorgang een volkstuin te introduceren. Op termijn moet het een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners worden om zo het sociale contact met de eigen bewoners te bevorderen. Je kan het gerust een ‘warme’ tuin noemen, waar de bewoners van de zorgvoorziening op een spontane manier contacten leggen met vrijwilligers. Samen delen ze hun passie: tuinieren. Kortom een knusse volkstuin, maar dan binnen de muren van de zorgcampus.

De Ploeg

“Heel concreet is het de bedoeling dat er vier grote tuinbakken op hoogte aangelegd worden, waar in getuinierd kan worden, een gedeelte van de bakken zal worden gebruikt door en voor de bewoners zelf maar er is nog voldoende ruimte over om ook andere geïnteresseerden te verleiden tot het meewerken aan dit tuinproject. Dat het een sociaal gebeuren wordt bewijst ook het feit dat de grote tuinbakken zullen gemaakt worden door De Ploeg het sociale economiebedrijf van de stad” vertelt campusdirecteur Sarah Swinnen.

Open tuin

Om het hele project voor te stellen richt het woonzorgcentrum een info avond in voor alle geïnteresseerden. Die zal doorgaan op donderdag 20 juni om 19u in de grote zaal van Home Elisabeth. “Hopelijk komen er vooral buurtbewoners hun licht op steken want we willen van onze campus een open huis maken, wat zeker ten goede zal komen van onze bewoners. Door onze tuin open te stellen voor iedereen willen we één zijn met de Truiense gemeenschap”, zegt campusdirecreur Sarah Swinnen. “Nu zien we nog teveel dat passanten die denken dat de grote stadstuin privé domein is, en daar willen we wat graag vanaf”, besluit Pascale Preal van het animatieteam.