Hoge aantal besmettingen onder Limburgse huisartsen is weer aan het dalen: “Het is eventjes heel pittig geweest met zoveel zieke collega’s” Dirk Selis

07 april 2020

14u07 0 Sint-Truiden 7,4 procent van de huisartsen in Limburg viel vorige week ziek uit, veel meer dan in andere provincies. “Maar het tij is aan keren”, zegt dr. Raf De Keersmaecker van de huisartsenkring Zuid-Limburg. Ook in de rest van de provincie horen we eenzelfde geluid.

Vorige week is 7,4 procent van de huisartsen in Limburg ziek uitgevallen, opvallend meer dan in andere provincies. In Luik en West-Vlaanderen ligt de uitval bij huisartsen op 4,9 procent. Voor heel het land bedraagt de uitval op gemiddeld 4,7 procent. Dat blijkt uit de Covid-19-barometer voor de eerstelijnszorg. Die is ontwikkeld door onder meer de academische centra voor huisartsengeneeskunde van de KU Leuven, UGent en UAntwerpen, koepels van beroepsorganisaties en het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel).

Even pittig

Maar uit onze rondvraag blijkt dat het tij aan het keren is. “In de regio Sint-Truiden is het grootste leed gepasseerd. Op drie huisartsen na zijn al onze artsen opnieuw aan het werk”, zegt dr. Raf De Keersmaecker, voorzitter van de 61 huisartsen van Borgloon, Gingelom, Heers, Nieuwerkerken en Sint-Truiden. “Op een bepaald moment was het wel even pittig, toen 20 van de 61 huisartsen uitvielen. Maar gaandeweg is dus iedereen weer op de been. Het is zelfs kalm in onze wachtzalen. Mensen zonder Covid-19 maar met andere aandoeningen, wachten om langs te komen. Niet doen! Bel ons. Want anders gaan we daar in de problemen komen. Telefonisch kunnen we best inschatten of we iemand moeten zien of niet.”

Te weinig isolatieschorten

“Waar de reden van het hoge aantal besmetting ligt? Te weinig isolatieschorten en FFP2-mondmaskers. Die worden wel tegen eind mei geleverd, maar dan is dat dus te laat. Maar goed, het tij is aan het keren.” Ook coördinator Annemieke Frans van het Truiense triagecentrum bevestigt de kering: “Alles verloopt zoals het hoort. Ons triagecentrum werkt prima. De solidariteit onder de huisartsen heeft de werking nooit in gevaar gebracht.”

In Midden-Limburg herkent men de trend. “Ook hier daalt het aantal besmettingen onder de huisartsen”, zegt dr. Erik Carlier, voorzitter van de Herckenrode Huisartsenkring die zich uitstrekt over Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek, Alken en Herk-de-Stad. “We hadden vorige week 18 van de 163 artsen in de ziekenboeg, maar het merendeel daarvan is opnieuw aan het werk. Vandaag zijn er nog maar vier artsen ziek. De Hasseltse triagepost doet zijn werk en de mensen weten ondertussen dat ze ons telefonisch moeten contacteren. Al brengt dat wel wat spanningen onder de artsen teweeg. Je kan als arts jouw patiënt niet onderzoeken, dus moet je op basis van een gesprek het juiste medisch advies formuleren. Niet altijd evident. Ook vrezen we voor de kwaliteit in de zorg van de niet-Covid-patiënten. Mensen met hartproblemen of patiënten die lijden aan diabetes... Het is belangrijk dat hun behandeling goed opgevolgd wordt.”

Maasland

Zelfde verhaal in het Genkse. “Onze werking verloopt zoals het hoort”, zegt de voorzitter van de Genkse huisartsenkring dr. Rob Smeets. Hij meldt 8 besmette artsen op 120 artsen in Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal. “In het Maasland zijn er quasi geen besmette huisartsen meer”, zegt de voorzitter eerstelijnszone Maasland dr. Inge Segers. “Van de honderd praktijken uit het Maasland heb ik weet dat er enkele moesten sluiten maar ook die zijn ondertussen weer open.”