Hobbelende Speelhoflaan maakt slachtoffers... maar verzekering stad weigert te betalen Dirk Selis

10 december 2019

17u43 0 Sint-Truiden “Op maandag 2 september omstreeks 13.10 u kreeg ik plots telefoon van de spoeddienst van het Trudo ziekenhuis”, steekt Etienne Froyen van wal. "Mijn moeder was er binnengebracht na een valpartij op die erbarmelijk onderhouden Speelhoflaan. Meteen het begin van een heuse lijdensweg, waar de stad haar verantwoordelijk ontduikt”

Godelieve Borgers was onderweg om een vriendin die in het ziekenhuis lag te gaan bezoeken. Omdat er geen voetpad is op de Speelhoflaan Maar aan de oversteek met de Sint-Jansstraat steekt ze de straat over en liep het mis. Iets verderop kwam er een fietser aan uit de richting van het ziekenhuis (Diestersteenweg red.). Godelieve gaat voor de fietser aan de kant en struikelt daarbij over een omhoog gekomen boomwortel in het beton van het fietspad. Ze komt hard ten val en verbrijzeld haar schouder.

Niet de eerste keer

“Toen ik omstreeks 13.25 u aankwam op spoed heb ik direct info ingewonnen bij de artsen. Daarop ben ik ter plaatse gegaan en heb de politie telefonisch op de hoogte gebracht van de feiten en de nodige foto’s genomen van de plaats. De politie vertelde mij dat ik de familiale verzekering moest op de hoogte brengen en dat zij de stad moesten aanklagen want dat was niet de eerste keer dat daar zoiets gebeurde”, zegt Froyen.

Rode Fluoverf

“De dag nadien is de stad begonnen om de verschillende kuilen en gaten op de Speelhoflaan aan te duiden met rode fluoverf”, gaat Froyen verder. “Op die manier, en ik verzin het niet, zouden de oneffenheden volgens schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) beter opvallen. Enige tijd later hebben ze dan alle kuilen opgevuld met een laag asfalt en er zowaar bulten van gemaakt. Maar goed, de stad is verantwoordelijk voor het onderhoud van haar voetpaden. Als mensen dan vallen, moet ze, erg genoeg, maar voor de kosten opdraaien. Maar hun verzekering Ethias geeft niet thuis. Ze willen het niet betalen. Werkelijk een schande”, zucht Froyen.

Lapmiddelen

“Het fietspad aan beide kanten van de Speelhoflaan is in erg slechte staat”, waarschuwde raadslid Gert Stas (sp.a) de meerderheid nochtans op de gemeenteraad in oktober. “De recente herstellingen zijn slechts inefficiënte lapmiddelen en hebben het fietspad nog hobbeliger en onveiliger gemaakt. Zo erg dat jullie er zelfs een bordje hebben moeten bijhangen om te waarschuwen voor de slechte staat van het fietspad. De Speelhoflaan is nochtans een belangrijke fietsader voor zowel toeristen als de schoolgaande jeugd en uiteraard de bezoekers van het Sint-Trudoziekenhuis. Wij willen wil snel een grondige en duurzame aanpak van de fietspaden op de Speelhoflaan.”

Spijtige zaak

“Maar we plannen grote werkzaamheden in dit stadskwartier en willen het fietspad, dat inderdaad moet worden aangepakt, niet drie keer na elkaar opengooien. Dus nog even geduld, we zijn er mee bezig. Wat het specifiek geval van de mama van de heer Froyen betreft. Tja, dat is een spijtige zaak, maar het lijkt mij eerder een verzekeringskwestie”, reageert schepen Ingrid Kempeneers (CD&V).