Hilde Vautmans wordt voorzitter van Europese Paardengroep Dirk Selis

15 juli 2019

15u50 0 Sint-Truiden Het European Horse Network (EHN) heeft het Belgische EU-parlementslid, mevrouw Hilde Vautmans, bevestigd als de nieuwe voorzitter van de MEP-paarden groep van het Europees Parlement. De MEP Horse Group werd in 2011 opgericht door de Britse afgevaardigde Julie Girling, als onderdeel van het European Horse Network (EHN), met als doel de paardensector meer zichtbaarheid te geven op de Europese politieke agenda.

Sindsdien heeft de groep gewerkt aan tal van Europese regelgevende kwesties en teksten zoals het gemeenschappelijk landbouwbeleid, diergeneesmiddelen, consumentenverkoop, de BTW-hervorming en de Brexit. “Ik ben zeer vereerd dat ik het voorzitterschap mag overnemen van Jean Arthuis en Julie Girling. We hebben grote vorderingen gemaakt sinds 2011, maar er is nog veel te doen om ervoor te zorgen dat de Europese paardensector in Brussel nog beter wordt (h)erkend. Samen met EHN zal ik inzetten op álle mogelijke aspecten van de sector: de recreatieve en professionele paardensport, landbouw, hippo- en equitherapie, toerisme, etc. De paardenindustrie is namelijk een erg belangrijke sector die een grote bijdrage levert aan onze Europese economie. Als voorzitster zal ik dan ook tot het uiterste gaan om deze uitdagingen op de agenda van het Europees Parlement te zetten, teneinde de huidige situatie in Europa te verbeteren.” zei Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) die net de eerste werkbijeenkomsten voor september heeft gelanceerd. Mevrouw Vautmans, die het Franse Parlementslid Jean Arthuis opvolgt, wil een aantal van haar nieuwe parlementaire collega’s aanmoedigen om op 15 oktober in Brussel de eerste vergadering van deze werkgroep van het EU-parlement bij te wonen. Haar voornaamste aandachtspunt is de nadruk te leggen op de vele troeven van de Europese paardensector en politieke acties voor te stellen om deze te ondersteunen en verder te ontwikkelen. “We zijn verheugd mevrouw Vautmans te mogen verwelkomen als onze nieuwe voorzitter en ik twijfel er niet aan dat ze als gepassioneerde amazone de belangen van de paardensector in Europa zal bevorderen en de MEP-paarden groep van het Parlement naar mijlpaal acties zal begeleiden”, voegt Mark Wentein, president van EHN.