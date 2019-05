Hilde Vautmans (open Vld) brengt stem uit samen met haar kinderen Sambo en Amani Dirk Selis

26 mei 2019

08u57 6 Sint-Truiden Hoewel de stemmen voor de Europese verkiezingen pas om kwart na elf vanavond bekend zullen zijn bracht de Truiense Hilde Vautmans in alle vroegte samen met haar kinderen Sambo en Amani haar stem uit in de Truiense deelgemeente Gelinden, waar de politica ook woont.

“Ik heb alle vertrouwen in een goede uitslag” zei Hilde Vautmans die straks samen met haar partijgenoten de uitslagen zal volgen in café “Het Elfde Gebod” in Zepperen.