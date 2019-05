Hilde Vautmans enige Limburgse volksvertegenwoordiger in het Europees Parlement Dirk Selis

15u01 0 Sint-Truiden Uittredend Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE) zal de komende vijf jaar opnieuw zetelen in het parlementair halfrond in Straatsburg. Ze zal dat opnieuw doen met Guy Verhofstadt, die de andere Open Vld-zetel zal bekleden. De Vlaamse liberalen maken vandaag deel uit van de ALDE-fractie, waarvan Verhofstadt de fractieleider is. Met de komst van de partij van de Franse president Emmanuel Macron “Renaissance”, is de liberale fractie de derde grootste geworden in het Europees Parlement.

“Vooreerst ben ik ontzettend blij dat de Vlamingen en Brusselaars mij hun vertrouwen hebben gegeven” zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, ALDE). “We staan immers op een kruispunt in Europa en een sterke liberale pro-Europese fractie is meer dan nodig om de grootste uitdagingen van vandaag aan te kunnen. Ik zal met enorm veel inzet en overgave aan de slag gaan om hun belangen te vertegenwoordigen op Europees niveau, des te meer voor de Limburgers, aangezien ik nu het enige Limburgse parlementslid ben.”

Sterkste groeier

De Europese verkiezingen laten zich dit jaar opmerken door een verrassend resultaat én een verrassend grote opkomst. Het is de eerste keer sinds 1979 dat de opkomst gestegen is, in plaats van gedaald. Zo’n 50% van de Europese burgers bracht zijn stem uit voor het Europees Parlement. “Met meer dan 100 zetels in het Europees Parlement, is de liberale fractie de sterkste groeier. De komende vijf jaar zullen wij een sterke, pro-Europese, robuuste en hervormingsgezinde fractie vormen, zonder wie een meerderheid onmogelijk wordt in het Parlement. Geen enkele fractie heeft vandaag een meerderheid in het parlement, ook niet de christendemocraten en sociaaldemocraten samen, wat toch wel historisch mag genoemd worden. We zullen onze overwinning aanwenden om voor onze prioriteiten te vechten en te pleiten voor een nieuwe Commissievoorzitter die een meerderheid kan bouwen over de partijgrenzen heen. Ik kijk alvast uit naar de eerste gesprekken met mijn nieuwe collega’s en ben er meer dan klaar voor”, besluit Hilde Vautmans.