Hilde Vautmans aan de slag in drie grote commissies Dirk Selis

04 juli 2019

08u19 1 Sint-Truiden Gisteren koos het Europees Parlement haar nieuwe voorzitter. Ook de benoeming van de leden van de verschillende parlementaire commissies vindt vandaag plaats. Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) krijgt van haar fractie Renew Europe drie grote commissies toegewezen: Buitenlandse zaken (AFET), Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI).

Hilde Vautmans (Open Vld, Renew Europe) reageert verheugd over haar commissies: “De afgelopen weken mocht ik namens onze fractie onderhandelen in de werkgroep ‘Europa in de wereld’, de werkgroep die als doel had de prioriteiten van het Europees Parlement wat betreft buitenlands beleid uit te stippelen. Nu deze prioriteiten zijn vastgelegd, denk aan een andere strategie t.a.v. Rusland of meer Europese defensiesamenwerking, ben ik dan ook heel tevreden en fier dat ook effectief in de commissie Buitenlandse zaken dit programma mee zal kunnen helpen realiseren.”

Boerendochter

“Maar ook de commissie LIBE is erg belangrijk, daar situeren zich wat mij betreft de grootste prioriteiten, denk aan de strijd tegen terreur of de hervorming van de Dublin-regels. En als schepen van de stad Sint-Truiden en boerendochter ben ik tevens heel opgelucht dat ik verder kan werken in de commissie AGRI want de problemen zijn er voor onze boeren helaas niet minder op geworden. Daar is mijn doel nog steeds de landbouw in Europa opnieuw leefbaar te maken” vervolgt Vautmans.