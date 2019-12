Hilarisch bordje maant stad aan om erbarmelijk fietspad aan te pakken Dirk Selis

20 december 2019

16u51 0 Sint-Truiden Het fietspad aan de Speelhoflaan bevindt zich al gedurende lange tijd in zeer slechte staat. De recente herstellingen bleken slechts lapmiddelen te zijn en hebben het fietspad nog hobbeliger en onveiliger gemaakt. Onder het waarschuwingsbordje heeft oppositiepartij Sterk nu een extra bordje gehangen: ‘Doe er dan wat aan!’, luidt de boodschap.

“Het fietspad aan beide kanten van de Speelhoflaan is in erg slechte staat”, vertelt Stadspartij Sterk-boegbeeld Gunther Leenen. “De recente herstellingen zijn slechts inefficiënte lapmiddelen en hebben het fietspad nog hobbeliger en onveiliger gemaakt. Zo erg dat ze er zelfs een bordje hebben moeten bijhangen om te waarschuwen voor de slechte staat van het fietspad. De Speelhoflaan is nochtans een belangrijke fietsader voor zowel toeristen als de schoolgaande jeugd en uiteraard de bezoekers van het Sint-Trudo Ziekenhuis. Onlangs viel er nog een oudere dame die moest uitwijken voor een fietser, met als resultaat dat haar schouder werd verbrijzeld. Kan de stad nu echt niet meer ondernemen dan daar een onnozel bordje te hangen? Ik zou zeggen: ‘Doe er dan wat aan!’”

Geduld

“Maar we plannen grote werkzaamheden in dit stadskwartier en willen het fietspad, dat inderdaad moet worden aangepakt, niet drie keer na elkaar opengooien. Dus nog even geduld, we zijn ermee bezig”, reageert schepen Ingrid Kempeneers (CD&V).