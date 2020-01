Het Niewstedelijk laat het met nieuwe voorstelling binnenregenen in CC De Bogaard Dirk Selis

13 januari 2020

15u28 0 Sint-Truiden Donderdag komt de theaterploeg van Het Nieuwstedelijk naar de Bogaard in Sint-Truiden met de theatervoorstelling ‘Gesprek met de regen’. Het theatergezelschap brengt een regenprinter mee die het letterlijk laat binnenregenen in het Truiens Cultureel Centrum

“Sarah Vertongen en Tom Van Bauwel spelen een echtpaar dat na het verlies van hun dochter in een Oosters land gaat werken en rouwen. Emotie en technologie gaan hand in hand”, legt cultuurfunctionaris Véronique Moes uit. “Een man en een vrouw verliezen hun dochter. Daags nadien krijgt de vrouw een aanbieding om in Singapore aan de slag te gaan als onderzoekster in de nanotechnologie. Ze besluiten voor het leven te kiezen. Ze laten alles achter en verhuizen naar Azië. Tijdens wandelingen door de moessonregens meent de man zijn dochter op te merken. Met haar te kunnen spreken. Hij ziet haar woorden in de regendruppels. Het geeft hem kracht. Hij neemt zijn vrouw mee uit het labo de moesson in.”

Regen Printen

Voor ‘Gesprek met de Regen’ bouwde Het Nieuwstedelijk met het e-Media Research Lab van de KU Leuven een regenprinter. Die laat tekst en figuren regenen op het podium, en reageert in een fractie van een seconde op theatertekst. Het project won de Leuven MindGate Crossover Contest, en is één van de negentien innovatieve partnerprojecten, gesteund door minister van Cultuur Sven Gatz. Theatermaker en schrijver van de toneeltekst Stijn Devillé is alvast enthousiast. “Het is fantastisch dat de ingenieurs los van economische rendabiliteit meegaan in het onderzoek. Dit project toon taan dat technologie niet enkel bestaat uit wiskunde en functionaliteit, maar ook in staat is om te ontroeren.”

Doordeweeks theater

Deze voorstelling kadert in een jarenlange traditie binnen De Bogaard. “Elk jaar brengen een vijftiental professionele gezelschappen hun stukken in de schouwburg. Deze voorstellingen worden meestal door de week georganiseerd, op maandag of nu bijvoorbeeld op donderdag. Op die manier brengen we de mensen samen om een mooie voorstelling te beleven en natuurlijk na te kaarten in onze bar/bistro Humphrey”, besluit Véronique Moes.