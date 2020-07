Het leven gaat verder in woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland: “We zetten de zomer in met Mosselen Natuur” Dirk Selis

09u32 0 Sint-Truiden De bewoners van de door Corona zwaar getroffen woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland pikken het leven terug op. Woensdagmiddag kon iedereen genieten van de eerste mosselen. “Het is belangrijk dat het leven normaliseert en de bewoners opnieuw een aangename tijd kunnen beleven”, zegt voorzitter Pascy Monette (Open Vld).

Liefde gaat door de maag en dat is niet anders voor de bewoners van woonzorgcentrum Villa Rosa en ’t Meiland. “Deze middag stonden er mosselen op het menu: de eerste van het seizoen, dus ideaal om de zomer goed in te zetten”, zegt voorzitter Pascy Monette (Open Vld) van Zorgbedrijf Sint-Truiden. “Het keukenteam zorgde voor de heerlijke bereiding van deze mosselen natuur. De mensen hebben ervan genoten. Die kleine dingen maken vaak het verschil. Het is belangrijk dat het leven normaliseert en de bewoners opnieuw een aangename tijd kunnen beleven. Hopelijk kunnen we die pikzwarte Coronabladzijde voorgoed omdraaien.”