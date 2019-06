Het Kompas is voortaan een Kindertalentenfluisteraarschool Dirk Selis

14 juni 2019

15u38 23 Sint-Truiden GO! Het Kompas uit Sint-Truiden mag zich voortaan Kindertalentenfluisteraarschool noemen. De school krijgt het label uit handen van de bezieler van de Kindertalentenfluisteraars Luk Dewulf. Het voorbije anderhalf jaar hebben de leerkrachten van Het Kompas een opleidingstraject gevolgd om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het ontdekken en het verder ontwikkelen van hun talenten.

“Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talent, anderen kunnen hen helpen om zich daar bewust van te worden”, zegt Luk Dewulf. “Dat is precies wat een kindertalentenfluistaar doet. Kinderen helpen om hun talenten te benoemen”. Een kindertalentenfluisteraar is iemand die expertise heeft om talentgesprekken te voeren met kinderen. Zo’n talentgesprek heeft tot doel om kinderen hun eigen talenten onder woorden te laten brengen zodat ze beter kunnen omgaan met alle uitdagingen die op hun pad liggen. Een talent gaat daarbij niet over de beste zijn of uitblinken maar over activiteiten die moeiteloos gaan en waarbij kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn.

39 talenten

Een kandidaat-kindertalentenfluisteraar volgt een traject dat bestaat uit 2 onderdelen: De opleiding “Kiezen voor talent van kinderen” en “Talentgedreven werken met kinderen”. Het Kompas wordt de tweede officiële secundaire kindertalentenfluisteraarschool van Vlaanderen, en zelfs de eerste in Limburg. Luk Dewulf en zijn collega’s hebben 39 talenten ontwikkeld die het team beter in staat stellen om de talenten van de leerlingen te benoemen en er met hen over te praten. Door een doelgerichte manier van vragen, helpt het de leerlingen ook om sterker in hun schoenen te staan. “Dit past perfect binnen onze visie en onze werking. In Het Kompas is talent één van onze kernwaarden. Wij vinden het belangrijk om leerlingen op een op groei gerichte manier te coachen in het ontdekken van waar ze goed in zijn en hoe ze die sterke punten in hun eigen voordeel kunnen inzetten en verder kunnen ontwikkelen. Een kind dat zich gewaardeerd voelt, weet waar het goed in is en zichzelf kan reguleren, kan bergen verzetten”, zegt directeur Evelien Boonen.

Bezige Bij

Zo is Charlotte Vandenwoude een bezige bij en is zich daar nu ook bewust van: “Mijn batterijen laden op als ik met nuttige en zinvolle activiteiten bezig ben. Op het eind van de dag wil ik het gevoel hebben dat ik iets bereikt heb, anders heb ik ’s avonds een gefrustreerd gevoel. Als ik in een situatie zit waar ik niet weg kan en die me niet boeit, word ik onrustig en denk ik aan alle dingen die ik ondertussen had kunnen doen. Als ik me ontspan, is dat een bewuste keuze en geen ingeving van het moment. Het komt er echter niet altijd van, want ik zie altijd nog werk” besluit Charlotte.