Het GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof is voortaan ook een Rode Neuzen school Dirk Selis

21 juni 2019

09u26 0 Sint-Truiden Ook het GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof doet dit jaar mee aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren.

Uit onderzoek van iVOX bleek dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanwijzen als oorzaak van hun mentale problemen. De goeddoelactie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken.

Potloodeendjes

“Onze school zet volop mee haar schouders onder deze editie”, vertelt directeur Ninie Coemans. “Het startschot wordt er gegeven op maandag 2 september. en aan alle leerlingen worden ‘potloodeendjes’ uitgedeeld, onder het motto ‘Je hoeft het niet in je eendje te doen, samen maken we er een spetterend schooljaar van!’ Tijdens Atheneum Beats, het eigen festival van de school op 6 september, zullen antipestbandjes verkocht worden voor 1 euro. In de daaropvolgende weken zal elke klas, begeleid door de klastitularis, een project bedenken en uitwerken om op een creatieve wijze geld in te zamelen. Dat kan gaan van een carwash, een quiz organiseren, … Zo willen we de teamspirit en het samenhorigheidsgevoel onder de leerlingen bevorderen, maar hen ook stimuleren tot sociaal engagement.” besluit directeurCoemans. Op 11 november is er een groot afsluitingsmoment. Elke klas doneert dan zijn bijdrage met optelling op een groot scherm

Weerbaarheid van jongeren

Op 29 november 2019 kunnen alle jongeren aan Vlaanderen tonen dat ze meegedaan hebben door op school hun eigen Rode Neuzen-feest te organiseren. VTM en Qmusic vieren de hele dag mee met Vlaanderen en sluiten af met een slotfeest. Deze keer zamelt Rode Neuzen Dag geld in voor schoolprojecten die inzetten op mentale, sociale en fysieke weerbaarheid van jongeren. Rode Neuzen Dag wil zoveel mogelijk Rode Neuzen Scholen stimuleren om haar eigen projecten te realiseren.