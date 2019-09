Het Franciscusmuseum DE MINDERE organiseert #GEDURFD, een ontmoeting die je leven verandert Dirk Selis

19 september 2019

16u15 0 Sint-Truiden Het Franciscusmuseum DE MINDERE pakt uit met een expo over een gewaagde ontmoeting van precies 800 jaar geleden tussen een christen en een moslim die ons vandaag uitdaagt. Hoogtepunt van de expo is de installatie ‘De Gedurfde Reis’ van de bekende kunstenaar Hugo Duchateau.

“Centraal in de expo dagen we de bezoeker uit om in de ‘face-to-face-space’ een ‘vreemde’ bezoeker te ontmoeten, net zoals Franciscus van Assisi dat deed”, legt Peter Preuveneers van De MINDERE uit. “Durf jij je vooroordelen achter je te laten, plaats te nemen op de stoel en de ‘andere’ in de ogen te kijken? Tijdens de expo zitten er telkens ‘durvers’, ‘vreemden’ die er ‘anders’ uitzien in één stoel: een moslim, een sikh, een asielzoeker, een minderbroeder, een urban acupuncturist,… . Durf jij het gesprek aan te gaan? Ga jij zitten op de andere stoel? De face-to-face-space is de vertaling van wat er 800 jaar geleden gebeurde.”

Sultan Al-Kamil

“Franciscus van Assisi – de stichter van de minderbroeders - riskeerde z’n leven”, legt minderbroeder Bob Van Laer uit. “Hij trok in volle oorlogstijd, tijdens de vijfde kruistocht, ongewapend naar de vijand, sultan Al-Kamil en z’n manschappen. Door wie Franciscus is en door wat hij doet, door z’n geloof maakt hij zo’n indruk op de sultan dat het tot een echte ontmoeting komt. En wat stelt Franciscus vast? Sultan Al-Kamil is niet het wrede beest zoals hij wordt afgeschilderd. Sultan Al-Kamil is een man die open staat voor dialoog. #GEDURFD herinnert er ons aan dat met mekaar praten, mekaar leren kennen, mekaar echt ontmoeten, belangrijk is. Zeker vandaag in een complexe, multiculturele maatschappij. Het helpt ons om het idee dat we over een ander hebben aan te passen en meer begrip te hebben voor mekaar. Zijn wij uiteindelijk echt zo verschillend van mekaar? Is onze vijand vandaag niet het vertekend beeld dat we van de ‘ander’ hebben?”

Hugo Duchateau

In de expo #GEDURFD kom je te weten hoe de historische ontmoeting tussen Franciscus en de sultan wordt afgebeeld in de kunst, hoe er in de loop van de geschiedenis telkens anders over wordt geschreven, hoe ze wordt geïnterpreteerd. Geïllustreerde tekstpanelen laten je een reis naar het verleden maken. Opschriften en videofragmenten geven het belang van interreligieuze dialoog weer. De 99 Schone namen van Allah worden grafisch naast die van de Lofzang op de Allerhoogste geplaatst. Dit opvallend paneel illustreert dat Franciscus waarschijnlijk is beïnvloed door z’n bezoek aan de sultan. Hoogtepunt van de expo is de installatie ‘De Gedurfde Reis’ van de bekende kunstenaar Hugo Duchateau. “Het werk wil de noodzakelijke dialoog voorstellen tussen de continenten, volkeren en religies. De witte metalen lijn is de symbolische weg van Franciscus naar sultan Al-Kamil, een gedurfde reis.

Kinderen

Voor de kinderen is er een ingericht kinderparcours met vraagjes op maat en een animatiefilm van Rob Hadermann ( Ketnet) die de ontmoeting van Franciscus en de sultan tot leven brengt. Ook de leerlingen van de Academie Haspengouw Beeld doen dat met hun werken.