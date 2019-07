Het fotografisch geheugen van Willy Ilsbroekx: op zoek naar de 10 meest iconische beelden van Sint-Truiden Dirk Selis

03 juli 2019

11u24 3 Sint-Truiden Wie op zoek is naar een foto van de stad Sint-Truiden, haar geschiedenis of haar inwoners, moet zeker eens aankloppen bij de gewezen elektricien Willy Ilsbroekx (79) uit de wijk Schurhoven. Deze rasechte Truienaar verzamelde een unieke collectie van 70.000 beelden, die allemaal gelinkt zijn aan zijn stad. Al een halve eeuw trekt hij met zijn ‘Kodak’ door Sint-Truiden. Zijn schat aan beelden heeft hij intussen ook gedigitaliseerd. Samen met Willy gingen we op zoek naar de 10 meest iconische beelden van Sint-Truiden. Vandaag deel 1.

De oudste

“Foto’s van voor 1900 zijn schaars”, vertelt Willy Ilsbroekx. “Fotografie was in tegenstelling tot nu enkel weggelegd voor de toplaag van de samenleving. Maar op deze foto zie je dat de zijportalen van de Onze-Lieve-Vrouwkerk ontbreken. Die werden pas in 1868 gebouwd. De foto is dus eerder gemaakt en zou afkomstig zijn van Hubert Blankart, een Hasseltse kunstschilder die zich in fotografie interesseerde en al eens naar Sint-Truiden kwam afgezakt. Zijn zoon zette de foto later op een ansichtkaart”

De bekendste

“In 1959 trok de jonge, toen nog onbekende, Raymond Goethals naar STVV. Deze meester-tacticus, ook wel “de tovenaar” genoemd, introduceerde met de buitenspelval een nieuwe tactiek en bouwde STVV uit tot een te duchten eersteklasser”, legt Willy uit. “STVV was de club van de doorbraak voor ‘Raimundo’. Guy Mangelschots werd dan weer met STVV in 1987 kampioen in tweede klasse en kon zich met de club de volgende twee jaar handhaven in eerste klasse. Nadat Walter Meeuws in 1990 de fakkel overnam, zakten de Kanaries naar tweede klasse. Drie jaar later deed Mangelschots zijn prestatie nog eens over. De Limburger leidde STVV na drie jaar in tweede klasse opnieuw naar het hoogste niveau. Hij bleef nog twee jaar trainer in eerste klasse, waarna hij de functie van technisch directeur op zich nam. In totaal was Mangelschots zes jaar actief als trainer van STVV. Later sprong hij af en toe nog in als trainer ad interim. Op deze zeldzame foto staan de twee te keuvelen tijdens een receptie naar aanleiding van het 80-jarig verjaardagsfeest van STVV.”

De devootste

Sint-Truiden zendt zijn zonen uit, maar nog nooit zo ver als in 2002 met Frank De Winne. “In dat jaar verbleef hij ruim acht dagen aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. Met die ruimtevlucht werd hij de tweede Belgische astronaut, na Dirk Frimout. In juli 2003 bracht de driekoppige Russische Sojoez-bemanning ook een bezoek aan de Truiense zusters Clarissen. Zij kwamen het kanten kunstwerkje dat in de ruimtecapsule de ruimtevlucht meemaakte, persoonlijk aan de zusters terug overhandigen. De zusters hebben het meteen teruggeschonken met de bedoeling het onder te brengen in een tentoonstelling rond de ruimtevaart”, legt Willy uit.

De spectaculairste

Op woensdag 9 december 1975 zag Sint-Truiden, ook wel de stad van de drie torens genoemd, hoe een van haar speerpunten compleet verwoest werd. De noodlottige dag staat in het geheugen van vele mensen gegrift. ”Het was een kille dinsdagochtend”, vertelde toenmalig intern Theo Hamaekers naar aanleiding van de veertigste verjaardag van het inferno in onze krant. “We zaten rond 08.30 uur in de studiezaal aan Stenaertberg en hadden net de vragen voor ons examen Nederlands gekregen. Plots ontstond er geroezemoes. Vanuit het raam zagen we in de verte een lichtflikkering, maar we hadden er toen geen idee van wat dat was. Tien minuten later moesten we de zaal allemaal verlaten en ons richting de speelplaats begeven. Blijkbaar was er brand uitgebroken in de slaapzalen van het seminarie-internaat. Toen ik aan het gebouw ging kijken, zag ik hoe mijn slaapzaal al helemaal in lichterlaaie stond. We mochten allemaal naar huis gaan, maar omdat ik intern was en in Lanaken woonde, was dat moeilijk. Samen met een vijftal anderen heb ik de bus naar huis genomen. De hele dag hebben we daar via de tv en de radio de ontwikkelingen verder gevolgd.”

De 20.000ste

De Truiense bevolking telde op 1 januari 2019 exact 40.590 inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De mannen klokten af op 20.021 exemplaren en de vrouwen telden 20.569 specimen. “In 1956 waren we nog maar met de helft van nu”, zegt Willy Ilsbroekx.

Morgen deel 2