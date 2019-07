Het fotografisch geheugen van Willy Ilsbroekx: op zoek naar de 10 meest iconische beelden van Sint-Truiden (deel 2) Dirk Selis

04 juli 2019

08u09 0 Sint-Truiden Wie op zoek is naar een foto van de stad Sint-Truiden, haar geschiedenis of haar inwoners, moet zeker eens aankloppen bij de gewezen elektricien Willy Ilsbroekx (79) uit de wijk Schurhoven. Deze rasechte Truienaar verzamelde een unieke collectie van 70.000 beelden, die allemaal gelinkt zijn aan zijn stad. Al een halve eeuw trekt hij met zijn ‘Kodak’ door Sint-Truiden. Zijn schat aan beelden heeft hij intussen ook gedigitaliseerd. Samen met Willy gingen we op zoek naar de 10 meest iconische beelden van Sint-Truiden. Vandaag deel 2.

De meest filmische

Deze foto lijkt zo uit een scène van het epos “Once upon a time in America” te komen. “Het is een foto van de Stationsstraat rond 1900. In de linkerkant van de foto zie je dat ze elektriciteitsleidingen aan het leggen zijn”, legt Willy ons uit. “Vele huizen in deze straat zijn nog steeds een pareltje voor het oog . Denk maar aan het imposante eclectische notarishuis Huis Nagels, gebouwd in 1892. Dit stadskasteel, opgetrokken aan de 19de-eeuwse verbindingsstraat tussen de oude stad en het station (1847) zou zo uit de reeks van ‘DownTown Abbey’ kunnen komen. Ook Sint-Truiden heeft dus nog oververblijfselen van de Belle Epoque.”

De flamboyantste

“Jef Cleeren startte zijn carrière als opvoeder-sportmonitor, maar ging zich reeds op jonge leeftijd toeleggen op de politiek”, weet Willy. “Op 1 januari 1977 volgde hij verrassend partijgenoot Firmin Aerts op als burgemeester van Sint-Truiden, nadat de gemeenteraadsverkiezingen moesten worden overgedaan omdat PVV’er Luc Nuyttens in 1976 zowel in Sint-Truiden als in Anderlecht kandidaat bleek te zijn op een liberale lijst. Cleeren zou deze functie achttien jaar op een onnavolgbare wijze bekleden, totdat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 aan de kant werd geschoven door zijn rivaal Ludwig Vandenhove. Maar de jaren tachtig, die waren van Jef! Op de foto staat Cleeren naast dat andere Truiense monument, de legendarische brandweercommandant Guy Coninx.”

De sympathiekste

Het schepencollege neemt in 2014 een opmerkelijke beslissing. De doorsteek van de Schepen Dejonghstraat naar Tichelrij heet voortaan de Bèr Joeksteeg. Op het bordje komt naast de naam ook de vermelding ‘Truiens volksfiguur 1923-1989’. De naam Bèr Joek tovert bij elke Truienaar onmiddellijk een glimlach op het gezicht. Ber Joachims, want zo heette hij echt, had in Sint-Truiden een snoepwinkeltje, was krantenbezorger en was ook koster in de hoofdkerk. Een volksfiguur zoals er in Sint-Truiden steeds minder rondlopen.

De zwartste

“Een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van Sint-Truiden”, mijmert Ilsbroekx. “Tijdens de nazirazzia van 25 mei 1943 worden 66 Truienaren verraden en door SS-officieren uit hun woningen gesleept en weggevoerd naar het kamp van Breendonk. Voor een aantal van hen was het hun laatste reis, zij stierven in een van de Duitse vernietigingskampen. Deze foto toont de overlevenden tijdens een optocht kort na de bevrijding.”

De toekomst

In augustus van 2018 meten drones de schade in de fruitsector op na de aanhoudende droogte. Het proefproject is een primeur voor ons land. Vooral de tijdsbesparing én objectiviteit blijken het grootste voordeel. Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) kan haar ogen nog niet geloven. Het proefproject van Droneport en de stad Sint-Truiden ging van start aan het Proefcentrum van de Fruitteelt. Bedoeling is dat beschadigde landbouwgebieden na droogte, storm of hagel beter worden opgemeten. “Je kan zo’n drone vergelijken met een automatische grasmaaier. Het toestel doet netjes al zijn baantjes boven het geselecteerde gebied dat moet gescand worden. In enkele minuten is de zone dan in beeld gebracht, en trekt de drone terug naar de thuisbasis. Daar wordt met de computer een grondige analyse opgemaakt”, zegt Heeren wiens burgemeesterschap onlosmakelijk de geschiedenisboeken zal ingaan samen met de opgang van Droneport. En met die laatste foto van onze fotograaf, Mine Dalemans sluiten we deze reeks netjes af.