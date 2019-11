Herman laat 50.000 kerstlampjes dansen op muziek voor het goede doel Dirk Selis

12u04 0 Sint-Truiden In de Waalhovenstraat in Velm laat Herman Degroot met hulp van dochter Siska maar liefst 50.000 kerstlampjes dansen op muziek voor het goede doel. De opbrengst van de show gaat namelijk naar Fighters Against Cancer.

De familie Degroot pakt al voor de zesde keer uit met een grootse lichtshow, maar met dit jaar 50.000 lampjes in gebruik ligt de lat weer een beetje hoger. “Het gevolg van straat en steeg af te rijden in binnen- en buitenland. En te zeggen dat het allemaal begonnen is met twee poppen en wat lampjes”, vertelt vader Herman ons. “Ondertussen is het een 20 minuten durende show geworden met 52 liedjes erin verwerkt. Om de lampjes perfect te laten dansen, ben je toch zo’n drie uur aan het programmeren per minuut muziek. Vanaf april begin ik eraan. Ik monteer en maak alles zelf, hé. En de energiefactuur? Die valt reuze mee, want het zijn allemaal ledlampjes”, lacht Herman.

Gratis

De vuurwerk- en kerstlichtshow van de familie Degroot is vanaf 7 december elke vrijdag, zaterdag en zondag te bekijken van 18.30 tot 22 uur in de Waalhovenstraat 6 in Velm en dat nog tot en met 29 december.

Kijken is gratis, maar wie wil, kan er wel wat drinken ondertussen. De opbrengst van die drankverkoop schenkt de familie aan Fighters Against Cancer.