Herinrichting op- en afrittencomplex Naamsesteenweg (N80) met de Haspengouwlaan na het bouwverlof van start Dirk Selis

28 juli 2020

13u33 0 Sint-Truiden Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf de zomer het op- en afrittencomplex van de Naamsesteenweg (N80) met de Haspengouwlaan (N3) in Sint-Truiden. Er komen extra rij- en afslagstroken voor vlotter verkeer en een beveiligde fietsoversteekplaats. Langs de Haspengouwlaan, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten, worden ook de fietspaden vernieuwd, als eerste stap in de aanleg van een functionele fietsverbinding tussen de rotondes van Stayen en Brustem. De werken starten zullen ongeveer een half jaar duren.

“Het huidige op- en afrittencomplex van de Haspengouwlaan (N3) met de Naamsesteenweg (N80) is op dit moment een flessenhals in de verkeersafwikkeling”, zegt Sep Vandijck van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Vooral tijdens de ochtend- en avondspits loopt verkeer er moeizaam. Met extra rij- en afslagstroken wil AWV de capaciteit vergroten en zo de verkeersdoorstroming verbeteren. Het wegdek van de brug wordt ook mee vernieuwd.”

Onveilige fietspaden

“De herinrichting is meteen een kans om de fietsinfrastructuur op en rond het knooppunt aan te pakken”, gaat Vandijck verder. “De huidige fietspaden langs de N80 Naamsesteenweg over de brug zijn onveilig en verdwijnen. In de plaats komt er een beveiligde fietsoversteekplaats aan de zuidkant van het knooppunt (zijde Bevingen). Via een middeneiland zullen fietsers er in twee tijden kunnen oversteken. Fietsers tussen Bevingen en het centrum zullen straks dus niet meer over de brug fietsen. Op termijn zullen ze via de vernieuwde fietspaden langs de N3 Haspengouwlaan en de Montenakenweg richting centrum fietsen.”

Werken starten na bouwverlof

De werken aan het op- en afrittencomplex starten na het bouwverlof, vanaf augustus. Ze worden uitgevoerd in twee fases: eerst de noordkant (kant centrum) en vervolgens de zuidkant (kant Bevingen). Binnen die fasering vernieuwt AWV ook de fietspaden langs de N3, tussen de Montenakenweg en de op- en afritten. De volledige herinrichting duurt ongeveer tot begin november, al blijft deze planning steeds onder voorbehoud.