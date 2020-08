HERBELEEF. Daag je vrienden uit en speel onze Camperquiz vanuit Sint-Truiden Birger Vandael

27 augustus 2020

16u24 6 Sint-Truiden De Camperquiz hield dit keer halt in Sint-Truiden. Quizmaster Stefaan Andries, de man achter de huiskamerquiz die de lockdown opfleurde, testte een allerlaatste keer de parate kennis van Vlaanderen.

Ook burgemeester van Sint-Truiden, Veerle Heeren (CD&V), stelde enkele vragen aan haar inwoners. Op die manier leeft het concept van Andries verder, want hij voorzag tijdens de lockdown al menig Vlaming tien weken lang van een huiskamerquiz. Die raakte snel bekend en geliefd over heel het land. De Camperquiz is de opvolger die je via HLN.be kan streamen.

Onze quiz in Sint-Truiden gemist? Speel hier nog eens opnieuw met je vrienden of familie. Het quizformulier kan je hier downloaden.

Ronde 1



Ronde 2



Ronde 3



Ronde 4



Ronde 5



