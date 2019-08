Heraanleg Sint-Martenplein minstens voor vier jaar uitgesteld Dirk Selis

22 augustus 2019

09u26 0 Sint-Truiden “Wij horen als gemeenteraad niets meer over de heraanleg van het Sint-Martenplein in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Zou dat project dan toch niet doorgaan? Voor ons als sp.a moet het niet en voor de middenstanders in de omgeving ook niet.” “We gaan inderdaad temporiseren met de werken”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Eén werf tegelijk, vandaag is dat de Groenmarkt, dan de Vissegatstraat en eventueel komt dan pas het Sint-Martenplein aan de beurt.”

Eind vorig jaar keurde de gemeenteraad het bestek goed voor de heraanleg van het Sint-Martenplein. De aangepaste raming bedraagt 1.172.330 euro, een kleine 1,2 miljoen euro. Maar de handelaars willen helemaal geen nieuw plein. “We zijn die werken zo beu”, klinkt het in de Stapelstraat. “Het vernieuwde autovrij Sint-Martenplein krijgt een fietsparking, een nieuwe stadsbank en een zelfreinigend openbaar toilet”. Toenmalig schepen van Lokale Economie Pascal Vossius (Open VLD) klonk enthousiast bij de aankondiging van de plannen: “Om de beleving compleet te maken, komt er ook een glazen kioskterras. Tijdens het winkelen kan men er even uitblazen. Het wordt een aantrekkelijk plein midden van de Stapelstraat met centraal de huidige lindeboom. Het stadsbestuur onderhandelt met het Agentschap Onroerend Erfgoed en de vaderlandslievende verenigingen om het oorlogsmonument een plaats langs de kerk te geven. De grafstenen krijgen een andere bestemming.”

Geen nood aan belevingsplein

Maar de handelaars Wim Bloemen en Frank Deltour hoopteen dat het schepencollege zich alsnog bedacht. “Wij hebben geen nood aan een nieuw belevingsplein. We hebben alle handelaars geconsulteerd. Op twee ketens na wil iedereen rust. We zijn als handelaars en bewoners moegetergd door de vele werken. Creëer nu toch even rust in de binnenstad en berg die plannen voorlopig tenminste op. De handelaars aan het Sint-Maartenplein hebben zolang gevochten om het plein leefbaar te houden, maar dit zou de doodsteek betekenen.” Opvallend de meerderheidspartijen in de gemeenteraad keurden het toen bestek goed. Maar de N-VA stemde tegen. Het ziet er nu naar uit dat die hun slag thuishalen. Samen met de sp.a-oppositie overigens. “Laat het Sint-Martenplein zoals het is met het historische oorlogsmonument en de historische boom en zet er nog wat meer groen. Eénvoudig en goedkoop. Er is de laatste jaren al genoeg vernieuwd in Sint-Truiden om te vernieuwen”, besluit Vandenhove.

Eén werf tegelijk

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) licht de nieuwe beleidsvisie toe: “We gaan werf per werf aanpakken, niet meer alles tegelijk. Vandaag zijn we bezig aan de Groenmarkt tot eind maart 2020. Daarna is de Vissegatstraat aan de beurt. Daarna pakken we desgevallend het Sint-Martenplein aan.” Meteen komt er dus een stop aan de bouwwoede van het vorige schepencollege.