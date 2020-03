Helft van bewoners Driewilgenstraat moet plots betalen voor gescheiden riolering. “Wij dokken en de buren subsidies krijgen, dat is de grootste onrechtvaardigheid die we al meegemaakt hebben” Dirk Selis

12 maart 2020

16u19 9 Sint-Truiden Ophef in de anders zo kalme Driewilgenstraat in het landelijke Engelmanshoven bij Sint-Truiden, nu blijkt dat de helft van de inwoners plots moet betalen voor hun aansluiting op nieuwe gescheiden riolering. “In de eerste fase van de werken werden de bewoners vergoed, maar nu de andere kant van deze straat wordt aangepakt blijkt plots dat dit niet meer kan: de buren mogen dokken”, reageert gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) verbolgen.

Gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) wil gelijkberechtiging en startte een petitie voor minstens dezelfde regels op dezelfde straat. “Het schepencollege keurde in de vergadering van 14 april 2017 meerdere rioleringsprojecten goed, waaronder de Driewilgenstraat”, legt Moers uit. “Daarbij bepaalden ze dat in deze gebieden de inwoners zouden gesubsidieerd worden wanneer ze zich weer aansloten op de nieuwe gescheiden riolering. In de eerste fase van de werken werden de bewoners inderdaad vergoed, maar nu de andere kant van deze straat wordt aangepakt blijkt plots dat dit niet meer kan: de buren mogen dokken.”

Grootste onrechtvaardigheid

“Ik doe geen aanpassingen. Geen enkele. Waarom zou ik moeten betalen terwijl de mensen iets verder alles betaald hebben gekregen”, zegt buurtbewoonster Jenny Clerinx die pardoes haar handtekening onder de petitie plaatst. “Zo'n onrechtvaardigheid heb ik nog nooit meegemaakt. En dan nog vanuit het stadsbestuur. Ik heb hier niet om gevraagd, hé.”

“Geld is op”

Moers voelde nattigheid en vroeg de voorbije maand meer info op. “Maar zowel de technische dienst, als de algemeen directeur, als de bevoegde schepen Kempeneers gaven niet thuis. Meer dan een informeel ‘het geld is op’ kon niet worden opgetekend. Het is duidelijk dat de stad tot in het absurde beknibbelt op de dienstverlening aan de burger. Alles moet gaan naar de prestigieuze bouwprojecten in het centrum. Kijk, de tegemoetkoming voor aankoppeling aan gescheiden riolering, genomen in 2017, was een goede en sociale maatregel. Burgers kunnen niet kiezen of hun straat gescheiden riolering krijgt en de meerkost hiervan mag niet zomaar op hen verhaald worden.”

Moers laat het niet zo en begint met een petitie in de buurt om gelijkberechtiging af te dwingen van het stadsbestuur. “Het kan niet dat er andere regels gelden voor dezelfde ingrepen, laat staan in één en dezelfde straat. Het schepencollege moet deze discriminatie zo snel mogelijk rechtzetten. Iedere inwoner van de eerder goedgekeurde projectgebieden had recht op subsidies voor het afkoppelen van hemelwater, dat recht moet behouden blijven.”

Project Vrijheersstraat

“Enkel de woningen in de Driewilgenstraat die behoren tot het afkoppelingsgebied en -project Vrijheersstraat hebben recht op deze subsidie (woningen aan het kruispunt)”, reageert schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). “Dit staat ook zo in de beslissing van het college. De andere inwoners van de Driewilgenstraat behoren niet tot project Vrijheersstraat.”