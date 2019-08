Heibel over NMBS-parking: “Stad Sint-Truiden laat haar treinreizigers in de kou” Dirk Selis

29 augustus 2019

11u40 0 Sint-Truiden “Terwijl andere gemeenten allerlei acties ondernemen om de NMBS op andere gedachten te brengen om parkeergeld te vragen voor de parkings rond het station, doet de stad Sint-Truiden net het omgekeerde”, zegt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Er komt een uitbreiding van de fietsenparkings”, reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“De stad Sint-Truiden doet inderdaad net het omgekeerde, dat wordt mij bevestigd uit verschillende bronnen”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zij ondernemen niets (petities, principiële beslissing gemeenteraad en dergelijke). Integendeel, zij hebben laten weten aan de NMBS dat zij het goed vinden dat er moet betaald worden voor de parking aan het station, omdat dit ‘spoort’ met het parkeerbeleid vanuit de stad Sint-Truiden. Zij waren zelfs niet aanwezig op een vergadering waar de NMBS een aantal gemeenten had uitgenodigd. Onbegrijpelijk, waar blijft hun visie om het openbaar vervoer te promoten? De stad Sint-Truiden zou precies de gebruikers van het openbaar vervoer moeten stimuleren en nog meer inwoners proberen te overtuigen de bus en/of de trein te gebruiken”, fulmineert Vandenhove.

Fietsenparkings

“De NMBS heeft beslist dat de parkings van alle stations in Vlaanderen, waar weel pendelaars opstappen, exclusief ten dienste moeten zijn van de pendelaars die de trein nemen met een abonnement”, reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V).”Hun beslissing is onomkeerbaar voor alle lokale besturen. Momenteel onderzoekt de stad op welke manier de blauwe zone in de buurt rond het station kan uitgebreid worden om een mogelijk ongewenst effect naar de omwonenden te vermijden. Andere langparkeerders, die op dit moment gebruik maken van de stationsparking, kunnen in de toekomst gebruik maken van de ondergrondse parking van de Gazometersite. De NMBS heeft laten weten dat, wanneer de stationsparking betalend wordt, het zal zorgen voor een verbetering van de infrastructuur. Men verwacht bovendien dat heel wat pendelaars de wagen links zullen laten liggen, om naar het station te komen en de auto zullen vervangen door de fiets. Ook wat dat betreft heet de NMBS laten weten dat er werkt gemaakt wordt van een uitbreiding en optimalisering van de fietsenparkings aan het station.”