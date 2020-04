Haspengouwse Gordel Landelijke Gilden gaat niet door Gezondheid primeert voor de organisatie Dirk Selis

09 april 2020

09u06 0 Sint-Truiden De Haspengouwse Gordel, de eerste recreatieve fiets- en wandeltocht van Landelijke Gilden van het seizoen op pinkstermaandag 1 juni, zal dit jaar niet doorgaan. De risico’s voor de gezondheid van de organisatoren en bezoekers zijn te groot en de organisatie kiest er dan ook voor gezondheid te laten primeren.

“De Haspengouwse gordel brengt elk jaar duizenden fietsers en wandelaars op de been. Gezien de huidige omstandigheden waarmee we te maken krijgen, is het absoluut geen goed idee om zoveel mensen bij elkaar te brengen”, zegt woordvoerder Vanessa Saenen. “Voorzichtigheid is immers geboden en om het welzijn en de gezondheid van de duizenden deelnemers, de meer dan 80 vrijwilligers en de eigenaars van de rust- en startplaatsen te garanderen, werd de editie van 2020 afgelast.”

Vroegtijdig stopgezet

“Wandelen, fietsen en genieten, dat zijn de kernwoorden tijdens de Haspengouwse Gordel”, gaat Saenen verder. “Ook dit jaar engageerden tientallen vrijwilligers van Landelijke Gilden zich om te zorgen voor mooie fietstochten, wandeltochten en alles wat erbij hoort. Door de huidige coronamaatregelen hebben ze de voorbereidingen nu vroegtijdig stopgezet. Ze zien jullie graag volgend jaar terug voor een nieuwe kans om te komen genieten in Haspengouw met een extra brede glimlach.”