Haspengouwse confituur en gelei van Gezond van bij ons: "We voegen geen extra smaken toe, alleen de volle smaak van fruit zit erin"

31 augustus 2019

07u00 1 Sint-Truiden Ooit al gehoord van ‘Batard’, van ‘Roem van Altena’ of van ‘Sanctus Hubertus’? Nee, dat zijn geen historische helden, maar wel traditionele fruitrassen uit Haspengouw (respectievelijk een appel, een stoofpeer en een pruim), die familiebedrijf Gezond van bij ons/Fancy Fruit verwerkt tot authentieke Haspengouwse confituur en gelei. Lokaal gekweekt, lokaal verwerkt en lokaal verkocht. Korte keten noemen we dat.

Er wordt wel eens gezegd dat de huis-, tuin-, en keukenweetjes van oma en opa stilaan in de vergeethoek belanden. De jeugd weet nog nauwelijks hoe ze confituur moet maken, laat staan dat ze tijd vrijmaakt om zelf in de potten te roeren. Maar gelukkig was daar Fancy Fruit, een familiaal fruitbedrijf dat al twintig jaar een deel van zijn productie verwerkt tot ambachtelijke producten en die verkoopt op streekproductenmarkten. Na twintig jaar besloten oprichters Theo en Marleen hun levenswerk uit handen te geven en de fakkel door te geven aan Luc en Agnes Exelmans-Jacbos uit Sint-Truiden, fruitkwekers in hart en nieren.

Kleinfruit

Sinds 2015 bloeit Gezond van bij Ons verder met hetzelfde assortiment. “Naast eigen geteelde appels en peren staan we steeds met heel wat ander lekkers op de markten. We telen ook kleinfruit, zoals blauwe en rode bessen, frambozen en stekelbessen, al is dat wel op kleinere schaal. Die vruchten verwerken we tot ambachtelijke streekproducten, waaronder fruitsappen, confituren, geleien en opgelegd fruit, allemaal volgens oude recepten”, legt Agnes uit. “Onze confituren zijn gemaakt van lekker Haspengouws fruit, pectinepoeder, suiker en zuur, die tijdens het kookproces samen de binding vormen voor de lekkere confituren. Voor de ‘Haspengouwse kersen op kriekensap’ worden zoete kersen in bokalen gedaan en overgoten met zuur kriekensap. Gesteriliseerd kun je de kersen maanden bewaren. Ideaal dus om in seizoenen met weinig vers fruit te combineren met vlees of gevogelte.”

Het geheim van Tante Flore

“We horen vaak zeggen dat onze confituren zo lekker zijn. Volgens mij komt dat omdat we fruit gebruiken dat vers van de boom is geoogst. Verser kan niet. De volle smaak van de vrucht zit in de confituur en overheerst. We gaan terug naar de basis. Onze bereidingen zijn zo authentiek mogelijk. We voegen geen extra smaken toe, alleen de volle smaak van fruit zit erin. Maar het echte geheim zit hem in het handgeschreven kookboek van Tante Flore Josephine Isabelle Wulms, geboren in Maaseik in 1870. Het was de zus van Marleens overgrootvader. Het kookboek is systematisch opgebouwd, handgeschreven en de recepten zijn dan ook erg waardevol. Daarom werken we ook met heel oude fruitrassen.”

Oude fruitrassen

“Haspengouw heeft dan ook een rijke geschiedenis van oude fruitrassen, die wij terug proberen aan te spreken. Zo verwerken we de Batardappel of rammelaar, die lokaal voor het eerst vermeld werd in 1931. De bakpeer, ook wel de Roem van Althena genoemd, is dan weer de basis voor de rode perenconfituur. De Haspengouwse pruim Sanctus Hubertus gebruiken we voor de pruimenconfituur, die zowel op de boterham als op een vlaai gesmeerd kan worden. De Bigarreau noir of blanc-rose wordt verwerkt in de kersenconfituur en gebruikt voor de kersen op kriekensap. Deze confituren zijn ook uitgeroepen tot streekproducten. Uiteraard maken van andere vruchten, zoals aardbeien, rode bessen, stekelbessen, met evenveel liefde lekkere confituren.”

