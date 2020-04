Haspengouwers houden zich aan de regels, op enkele uitzonderingen na Dirk Selis

06 april 2020

14u14 0 Sint-Truiden De bloesempatrouilles van de Lokale Politie Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zijn volop in het veld aanwezig. Ze lieten ons weten dat de overgrote meerderheid van de mensen de richtlijnen heel goed opvolgt.

“Helaas waren er ook enkele hardleerse burgers die de maatregelen niet respecteerden wat betreft samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Borgloon. “In totaal zijn er 23 pv’s opgesteld dit weekend. Geen enkele pv is opgesteld in het kader van bloesemtoerisme.” Zo was de toegang het doorzichtig kerkje in Borgloon met politielint afgesloten. Op de fietslussen hield iedereen zich netjes aan de regels.