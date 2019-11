Haspengouw heeft voortaan Huisartsenwachtpost: “Alle 61 huisartsen zullen in het weekend beurtelings instaan voor zorg van 75 000 inwoners” Dirk Selis

02 november 2019

12u34 4 Sint-Truiden Op 15 november opent er een nieuwe huisartsenwachtpost naast het Trudo-ziekenhuis in Sint-Truiden. Ook de wachtposten van Noord-Limburg en Genk verhuizen binnenkort naar de site van het ziekenhuis. Minister Maggy De Block wil dat tegen 2022 moet alle Belgische patiënten toegang hebben tot een huisartsenwachtpost in de buurt

De maar liefst 61 huisartsen van Borgloon, Gingelom, Heers, Nieuwerkerken en Sint-Truiden hebben de handen in elkaar geslagen en zullen vanaf 15 november tijdens weekends en feestdagen vanuit een Huisartsenwachtpost werken. “Eén van de taken van een Huisartsenkring is de organisatie van wachtdiensten”, legt coördinator Annemieke Frans uit. “Waarom die Huisartsenwachtpost er gekomen is? Ik denk maar aan de hoge kostprijs van de telefoongesprekken voor de patiënt, de steeds wisselende locatie van de huisarts van wacht. En niet onbelangrijk het onvoldoende gekend zijn van de huisartsenwachtdienst met als gevolg het overbelasten van de spoeddienst.”

Huisarts met chauffeur

“Alle 61 huisartsen die werkzaam zijn in het gebied, zullen tijdens weekends en feestdagen beurtelings instaan voor de zorg van ongeveer 75 000 inwoners”, legt Frans uit. “De Huisartsenwachtpost zal bereikbaar zijn op het nummer 089/59.00.59 tijdens de openingsuren van de wachtpost. De Huisartsenwachtpost is elk weekend geopend van vrijdagavond 19.00 tot maandagochtend 8.00.Tijdens feestdagen gaat de wachtpost open de avond voor de feestdag vanaf 19.00 tot de ochtend na de feestdag 8.00. Naast de arts(en) van wacht is telkens een receptioniste en een chauffeur aanwezig. De receptionisten staan in voor het onthaal en voor het beantwoorden van de telefoons. De chauffeur begeleidt de arts op huisbezoek in een medisch goed uitgeruste wagen.”

Trudoziekenhuis

“De Huisartsenwachtpost is gelegen Diestersteenweg 106 te Sint-Truiden. Dit is vlak naast het Sint-Trudoziekenhuis”, zegt Frans. “Parkeren kan op de parking van het ziekenhuis. Door de ligging naast het Sint-Trudoziekenhuis is er een goed contact en een nauwe samenwerking Niet onbelangrijk wanneer de patiënt complicaties vertoond, die een huisarts niet meteen kan verhelpen.”

Blinde vlekken

In Limburg zijn er momenteel centrale wachtposten in Neerpelt, Genk, Maasmechelen, Bilzen, Beringen en Hasselt. “Er zijn wel nog wat blinde vlekken zoals Tongeren en Houthalen-Helchteren. De overheid zal samenwerkingen quasi gaan verplichten”, zegt Annemieke Frans. “Minister De Block (Open Vld) wil de financiering van de huisartsenwachtposten immers beter onder controle krijgen. Daarbij geniet de wachtpost op een ziekenhuissite de voorkeur, maar in regio’s waar geen spoedgevallendienst in de buurt is, zal de wachtdienst elders georganiseerd moeten worden”, zegt ze. Tegen 2022 moet alle Belgische patiënten toegang hebben tot een huisartsenwachtpost in de buurt.”