Hasp-O Zuid herdenkt 75 jaar bevrijding Auschwitz met kunstwerk ‘De droomboom’ Dirk Selis

27 januari 2020

17u59 0 Sint-Truiden De droomboom is een monument, ontworpen door onze leerlingen van Hasp-O Zuid. Het staat voor de hoop op een diverse samenleving, vrij van vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en racisme. Dit schooljaar nemen leerlingen van Hasp-O Zuid deel aan het project ‘Trein der 1000’. Dit internationale, educatieve project is een initiatief van het War Heritage Institute, de Auschwitz Stichting en de FIR ter herdenking van de overwinning van de democratie op Nazi-Duitsland.

In mei zullen 16 leerlingen, samen met 1000 andere jongeren uit verscheidene landen, met de trein naar Polen reizen om een bezoek te brengen aan Auschwitz – Birkenau. “Het zelf ontworpen monument is een onderdeel van dit project”, vertelt projectcoördinator Ilse Schoofs. “Met de droomboom willen wij weergeven hoe de samenleving in verleden, heden en toekomst omgaat met mensen die in hun ogen ‘anders zijn’. De groeiende boom symboliseert de evolutie en onze hoop op een verdraagzamere samenleving. De stam van de boom is doods en koel. Hij verwijst naar de praktijken van de Nazi’s voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De prikkeldraad symboliseert het opsluiten en vermoorden van mensen die ‘anders’ zijn, in concentratiekampen. De zwarte en witte blaadjes geven de ‘wij-tegen-zij ‘ houding en het zwart-wit denken weer. De gevallen vlinders staan voor een samenleving waar mensen zichzelf niet kunnen zijn.”

Zonder vooroordelen

“Maar onze boom wordt kleurrijker”, zegt Schoofs. “Vlinders met allerlei kleuren nestelen zich in de boom en fladderen er vrolijk rond. Zij staan symbool voor nieuw leven, voor wedergeboorte, voor ons geloof dat diversiteit ons leven, onze school en onze wereld zoveel rijker maakt. Toch moeten we kritisch blijven kijken naar onze samenleving. Extreem religieuze en politieke ideologieën, terrorisme, discriminatie, racisme, het zijn problemen die nog steeds voorkomen. Daarom is onze hoop voor de toekomst: een samenleving waar respect en begrip voor elkaar centraal staan. Een diverse samenleving waar mensen zichzelf kunnen zijn, zonder vooroordelen. Op onze school, Hasp-O Zuid, willen we alvast een engagement aangaan om samen te bouwen aan een kleurrijke school waar iedereen ongeacht geslacht, geloof, afkomst, geaardheid, intellect, … naar waarde geschat wordt en niemand meer of minder is dan een ander.”