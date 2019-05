Hasp-O Stadsrand wordt ‘Rode Neuzen-school’ DSS

22 mei 2019

14u49 0 Sint-Truiden Hasp-O Stadsrand huldigde vandaag haar label van ‘Rode Neuzen-school’ in, samen met burgemeester Veerle Heeren en Schepen van Onderwijs Hilde Vautmans.

De goeddoelactie “Rode Neuzen” van VTM, Qmusic en Belfius legt dit jaar de focus op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. “We huldigen dit label in met de leerlingen van de klas waarmee het allemaal is gestart”, vertelt directeur Lieve Nackom. “Een van onze leerlingen, Yoran Roosen, uit het 2de jaar nam het voortouw. Hij zorgde voor gesponsorde donuts die we verkochten voor Rode Neuzen. Intussen heeft onze school van Rode Neuzen, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, fondsen ontvangen voor een door onze school ingediend project: onze oude WC-blok wordt omgebouwd tot een hip lokaal voor de leerlingenraad. Dit in combinatie met babbelboxen voor onze leerlingen waar ze aan ‘peer mediation’ kunnen doen. Vijf leerlingen, samen met een leerkracht, worden vanuit Rode Neuzen en dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting gesponsord om de opleiding ‘peer mediation’ te volgen. Zo willen we bijdragen aan het welzijn van onze jongeren en hen sociaal weerbaarder maken “ besluit Nackom.

Donut

Schepen Hilde Vautmans: “Ik ben erg fier op de leerlingen en op het feit dat Hasp-O Stadsrand het ‘Rode Neuzen’-label heeft verkregen. Het initiatief van de babbelboxen met peermediation juich ik toe.” Burgemeester Veerle Heeren beaamt dit: “Het is van ontzettend groot belang dat we inzetten op het welzijn van onze jongeren. Niet alleen op de Rode Neuzen-dag, maar het hele jaar door”. De officiële inhuldiging van het label werd afgesloten met... een donut.