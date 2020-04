Hasp-O Centrum biedt eerste hulp bij online onderwijs Dirk Selis

15 april 2020

11u53 0 Sint-Truiden In Hasp-O Centrum werd een lading laptops en iPads klaargemaakt zodat iedereen binnenkort de online lessen kan volgen vanuit zijn of haar ‘kot’.

“De ICT-coördinatoren voorzagen de nodige laptops, software, webcams en headsets voor leerlingen die thuis niet alle faciliteiten hebben”, vertelt Krista Luwel van Hasp-O Centrum. “Bij een 30-tal leerlingen werd via hulp op afstand een Office-pakket geïnstalleerd en 5 leerlingen kunnen nu op internet dankzij gratis toegangscodes die internetproviders ter beschikking stellen. Hasp-O Centrum wil ook graag alle ouders en oud-leerlingen bedanken die op school een oude laptop hebben binnengebracht om leerlingen te helpen. Deze week is een afhaalmoment voorzien voor de leerlingen die zich al gemeld hadden. Wie thuis geen computer of internet heeft, kan nog altijd contact opnemen met onze ICT-coördinatoren. Onze ICT’ers ondersteunen leerlingen en personeelsleden ook telefonisch bij al hun computerproblemen.”