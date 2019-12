Haar hondje was doodziek, en Nadia kon de dierenarts niet betalen. Dankzij toevallige passant vieren ze nu toch samen kerst Dirk Selis

22 december 2019

10u58 0 Sint-Truiden Wie Nadia ziet, ziet Bumba. Maar veel heeft het niet gescheeld, want haar straathondje bleek de dodelijke kattenziekte te hebben. Behandelbaar, dat wel, maar onbetaalbaar voor de Truiense. Gelukkig zag een toevallige voorbijgangster haar tranen, en besloot zij om haar beurs open te trekken. “Bumba heeft nog drie dagen tussen leven en dood gezweefd. Maar inmiddels is hij weer helemaal de oude!”, aldus een dolgelukkige Nadia.

Huilend stond Nadia Ketelslegers (56) enkele dagen geleden met haar hondje Bumba voor het stadskantoor in Sint-Truiden. Ze was net met hem naar de dierenarts geweest, en daar was een harde diagnose gesteld. Bumba had de kattenziekte, en die is dodelijk. Behandelen kon, maar dan moest Nadia 160 euro neertellen. En dat geld heeft ze niet zomaar.

Een toevallige passante zag echter Nadia’s verdriet, en vroeg haar wat er aan de hand was. Het verhaal dat ze vervolgens te horen kreeg, greep haar erg aan. Daarop besloot ze om samen met haar echtgenoot Bert Liebens te bekijken wat er mogelijk was. “Ik was vooral gechoqueerd door het gegeven dat een dierenarts blijkbaar pas in actie schiet wanneer hij geld ziet”, vertelt Bert. “Het was zelfs al de tweede dierenarts die Nadia hulp geweigerd had. Spontaan dacht ik aan de eed van Hippocrates... Maar daar kwamen we op dat moment niet ver mee en dus heb ik mijn telefoon bovengehaald en ben ik beginnen bellen. Toen de dierenarts even later zeker was dat ik de factuur zou betalen, hing Bumba binnen de kortste keren aan die levensnoodzakelijke baxter.”

Vechterke

En dat bleek net op tijd te zijn. “Bumba heeft nog zeker drie dagen tussen leven en dood gezweefd”, aldus Nadia. “Maar het is een vechterke... Intussen springt hij weer vrolijk rond. Ik ben Bert en zijn echtgenote eeuwig dankbaar. Zonder hen was Bumba gestorven.”

14.000 euro ‘op de poef’

Dat de dierenarts eerst geld wilde zien, daar heeft ook Nadia het moeilijk mee. Maar zelf zit hij ook erg verveeld met de situatie. “Mijn hart bloedde, maar ik heb inderdaad geweigerd om Bumba te behandelen”, geeft de man toe. “En het klopt: ik heb een eed afgelegd en ik moet dieren in nood helpen. Maar ik heb ook een verantwoordelijkheid tegenover mijn werknemers, en kan mijn zaak niet failliet laten gaan. Uiteraard kan je altijd iets regelen, maar de ‘poef’ van onvermogende klanten staat intussen op 14.000 euro... Ik schakel overigens geen incassobureaus in om dat geld te vorderen, maar ergens stopt het wel.”

Vraag blijft of een dierenarts een levensnoodzakelijke behandeling mag weigeren. En daar heeft dr. Theo Borgers van de Orde van Dierenartsen een duidelijk antwoord op: “Een dier in nood mag geen behandeling geweigerd worden. Als het een kwestie van leven en dood is, tenminste. Voor alle andere behandelingen staat het dierenartsen wel vrij zelf te beslissen. Maar de kattenziekte, waar het in dit geval om ging, is levensbedreigend. Die dierenarts had het hondje moeten behandelen.”