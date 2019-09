Haal uw dirndl en lederhose uit de kast: het 17de Oppenheimers Oktoberfeest komt eraan Dirk Selis

13 september 2019

09u44 0 Sint-Truiden Wie nu al trek heeft in zuurkool en stevige pullen bier, mag zich in de handen wrijven. Op zondag 6 oktober richt de Oppenheimers Blaaskapel uit Velm voor de 17de keer haar Oktoberfeest in.

Oberbayernmuziek, lederhose en dirndl, zuurkool en bier. Het is eens wat anders in Haspengouw. “Om 10.30 uur luistert de blaaskapel de eucharistieviering op in de parochiekerk Sint-Martinus te Velm”, vertelt Francis Masure van de Velmse Oppenheimers. “Vanaf 11.30 uur is iedereen welkom in het Parochiaal Cultureel Centrum voor een aperitiefconcert gebracht door de Kempner Musikanten. We zijn echt trots om één van de beste blaaskapellen, zo niet de beste, van België voor te kunnen stellen. Deze blaaskapel uit Tielen zal hoogstaande muziek brengen, zeer aangenaam om naar te luisteren. Hun tweede deel belooft wat pittiger te worden om zo de Oktoberfeesten echt in te zetten. Tijdens het aperitiefconcert kunt u genieten van een glaasje sekt of van de voortreffelijke witte huiswijn.”

Oostenrijks recept

“De Oppenheimers serveren tot 14 uur de echte Duitse Kasslerrib, te verkrijgen met zuurkool of appelmoes en puree. Eveneens verkrijgbaar ‘Käse und Schinkenplatte’ geserveerd met brood gebakken volgens Oostenrijks recept. Voor de kinderen is er chipolata met appelmoes en puree. Rond 15 uur treden natuurlijk ook De Oppenheimers op, zij vormen nog steeds het hoogtepunt van het Oktoberfeest. Om de Oktoberfeesten op een fantastische manier af te sluiten, rekenen we terug op de jonge Nederlandse groep Mountain Sound. Zij zijn intussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het genre en spelen vanaf 17 uur", besluit Masure.

Opgelet: het aantal plaatsen om te eten is beperkt en er moet gereserveerd worden ten laatste op 2 oktober. Telefonisch via: 0474/73.58.02 of 0497/70.50.60. Mailen kan ook: oktoberfeest@oppenheimers.be.