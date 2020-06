Groupe PSA en Punch Powertrain richten nieuwe joint venture op: “Dit is een opluchting” Dirk Selis

02 juni 2020

15u26 3 Sint-Truiden Groupe PSA en Punch Powertrain hebben een overeenkomst ondertekend om een tweede joint venture op te richten en hun strategische partnerschap inzake elektrificatie uit te breiden om de strijd tegen de klimaatverandering kracht bij te zetten. “Dit is een opluchting”, zegt Yves Frenay, hr-directeur bij het bedrijf dat eindelijk weer wat licht aan het uiteinde van de tunnel ziet.

“We zijn verheugd met de lancering van deze tweede joint venture met de Groupe PSA, de op een na grootste autoconstructeur van Europa”, aldus Jorge Solis, CEO van Punch Powertrain. “De voorbije 45 jaar heeft Punch Powertrain continu innovatieve en kostenefficiënte transmissietechnologieën ontwikkeld. Dit nieuwe partnerschap zal de industrialisatie van onze volgende generatie transmissies voor de hybridewagens van de Groupe PSA en andere constructeurs over de hele wereld boosten.”

Opluchting

Door de handelsoorlog en de algemene economische malaise belandde de Chinese automarkt in een crisis en zag Punch Powertrain de laatste jaren haar verkochte volumes bijna halveren tot 400.000 stuks. Met twee ontslagrondes tot gevolg. Maar wat betekent deze overeenkomst voor de toekomst van het bedrijf, waar begin maart nog 138 naakte ontslagen vielen? “Deze oprichting heeft geen onmiddellijke impact op de verdere tewerkstelling”, reageert Yves Frenay, hr-directeur bij het bedrijf. “Niet naar boven of niet naar beneden toe. Maar het is wel een bevestiging dat de Groupe PSA in onze duurzame groei gelooft. Geloof me, dit is een opluchting voor ons.”

Ook de vakbond reageert voorzichtig: “De joint venture geeft geen aanleiding voor extra tewerkstelling. De autoindustrie bevindt zich in een moeilijke periode. Zo'n positief nieuws is een klein lichtje aan het uiteinde van de tunnel. Elk positief nieuws is welkom en we hopen dat de tewerkstelling in Sint-Truiden zo gegarandeerd kan blijven”, besluit Raf Dal Cero, secretaris van ABVV Metaal.