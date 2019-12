Grote Markt Sint-Truiden staat te koop... op het Monopolybord Dirk Selis

04 december 2019

12u55 2 Sint-Truiden Carrefour Market Brustem viert zijn vijfjarig bestaan. Franchisepartner Gerri Groven en zijn team van 50 enthousiaste medewerkers zetten dat extra in de verf met een heleboel acties om de klanten te verwennen. De lancering van een exclusieve Monopoly-stedeneditie van Sint-Truiden en haar deelgemeenten is er daar één van.

Deze maand bestaat Carrefour Market Brustem 5 jaar. Om die speciale verjaardag te vieren, bedacht franchisepartner Gerri Groven een resem ludieke acties om de band met de klanten verder aan te halen en het feest extra luister bij te zetten. Zo houdt de winkel onder meer een kerstmarkt, organiseert hij een verjaardagswedstrijd om een dagje VIP-shopping te winnen en zorgt hij voor animatie met een showcooking-namiddag. Maar de kers op de taart is toch wel een eigen Monopolyspel.

De Warmste Week

In samenwerking met Hasbro pakt de winkel groots uit en ontwikkelde een speciale Monopoly Sint-Truiden. Een uniek spel, samengesteld op basis van de stad en haar kerkdorpen.

Nog tot en met 31 december 2019 ontvangt de klant één zegel per aankoopschijf van 20 euro. De spaarkaart kan ingeruild worden tot en met 5 januari 2020. Zo bedraagt de prijs voor het spel slechts 49,99 euro in plaats van 69,99 euro. Uiteraard is het spel ook verkrijgbaar aan de gewone prijs, zonder zegels. Per verkocht spel schenkt Carrefour Market Brustem bovendien 2,50 euro aan het goede doel, De Warmste Week van Music For Life. Een ideaal cadeau voor onder de kerstboom, gegarandeerd jarenlang speelplezier én een spel dat de lokale verankering van de winkel benadrukt.

Toerisme

Schepen van Toerisme Hilde Vautmans reageert opgetogen. “Het is duidelijk voor iedereen bijna Sinterklaas. Niet alleen zal dit voor veel vertier en gezellige momenten zorgen bij veel gezinnen tijdens de komende kerstperiode, we zetten zo ook onze lokale parels in de kijker. Bovendien dragen we ook nog eens ons steentje bij aan De Warmste Week. Wat een geweldig leuk initiatief.”