Grootste Cadeaubon van Vlaanderen schenkt meer dan 8.000 euro aan Sint-Trudo Ziekenhuis Dirk Selis

10 juli 2020

15u51 0 Sint-Truiden De Grootste Cadeaubon van Vlaanderen, een initiatief van stadsbon.be, Roularta en NSZ, heeft het personeel van het Sint-Trudo Ziekenhuis cadeaubonnen geschonken die kunnen gebruikt worden bij de lokale handelaars in Sint-Truiden.

“Het idee voor de Grootste Cadeaubon van Vlaanderen rijpte in volle corona-crisis”, legt Björn Verbrugghe van het bedrijf achter stadsbon.be uit. “Wij zagen de enorme solidariteit met de zorg door middel van het dagelijkse applaus. Maar wij hadden het gevoel dat het zorgpersoneel meer verdiende. Zo ontsproot er samen met Roularta en NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen red.) het idee om mensen te vragen om een symbolische euro te geven aan de zorg. Mensen konden kiezen of ze aan een specifiek ziekenhuis schonken of aan de 60 geselecteerde ziekenhuizen in het algemeen. Deze actie leverde uiteindelijk meer dan 14.000 euro op. Daarnaast was het zo dat we met dat geld ook nog een tweede bedoeling hadden: de lokale handelaars, die ook hard getroffen zijn door de corona-lockdown, een hart onder de riem steken. Het geld zal dus gebruikt worden om cadeaubonnen te schenken die geldig zijn bij lokale handelaars.”

8480 euro

“Sint-Truiden werd als stad zwaar getroffen door de corona-pandemie”, gaat Verbrugghe verder. “Het mag dan ook niet verbazen dat het Sint-Trudo Ziekenhuis een belangrijk deel van de giften heeft ontvangen en meer dan 8.000 euro aan cadeaubonnen krijgt.” Opvallend, van de 8480 euro kwam er 8.000 euro uit de zakken van de Truiense ere-advocaat Bernard Derwa, die al langer in Sint-Truiden pleit om het het zorgpersoneel beter te betalen. “Wat ik preek, voer ik ook zelf uit. Ik vond het een fantastische actie en heb die dan ook met veel plezier gesteund”, reageerde Derwa.

Shop & the City

“Wij zijn erg dankbaar voor deze solidariteit en erkenning voor onze medewerkers”, laat Jan Van Mierlo, directeur HR bij Sint-Trudo Ziekenhuis weten. “Bovendien zijn we blij dat we via de Shop & the City cadeaubonnen iets terug kunnen doen voor de lokale handelaars in Sint-Truiden. Vele lokale handelaars stonden klaar met allerlei attenties voor de medewerkers van ons ziekenhuis in de hoogdagen van corona, gaande van take-away maaltijden tot handcrèmes”. Ook de andere ziekenhuizen zullen in de loop van de komende weken hun gift ontvangen.