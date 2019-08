Groen teleurgesteld: “Andere schepen en nu mag ponykraam plots toch nog op kermis staan” Dirk Selis

26 augustus 2019

09u59 101 Sint-Truiden In navolging van steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven voerde Sint-Truiden vorig jaar een verbod in op levende dieren voor kermissen en markten. Een verbod waar Groen voor geijverd had. Maar het nieuwe beleidsakkoord draait de klok terug. “Als de huidige uitbater van de kermispony-attractie zijn carrière beëindigt, dan doven we dit gebruik uit”, klinkt het vandaag bij de Stad Sint-Truiden.

“Lopen die pony’s nu nog steeds rondjes?”, zegt Peter Van Dam van Groen verontwaardigd. Hij kijkt uit op het ponykraam in Sint-Truiden. “Onvoorstelbaar. De situatie waar deze pony’s in moeten leven en ‘werken’ staat te ver van hun natuurlijke leefomgeving. Een hele dag rondjes draaien onder luide kermismuziek is allesbehalve bevorderlijk voor het welzijn van de dieren, en het is al helemaal niet meer van deze tijd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen beseffen dat dieren geen kermisattracties zijn, maar levende wezens die we respectvol moeten behandelen. Er bestaan vandaag stads- en kinderboerderijen waar onze jeugd op een educatieve manier met dieren leert omgaan. Nu is het weer te laat. Ik wil die man zijn broodwinning niet afpakken. Maar ik ga er in de gemeenteraad op aandringen dat we daarmee stoppen. We hopen alvast dat we over de partijgrenzen heen tot een akkoord kunnen komen, om zo als stad een voortrekkersrol in te vullen wat dierenwelzijn betreft, in plaats van de klok terug te draaien.”

Strengere controles

De stad reageert en laat weten dat de controles de voorbije jaren werden opgevoerd en strenger gemaakt. “Bij de start van elke kermis krijgt de dierenpolitie de opdracht om toe te zien op de naleving van de dierenwelzijnswet. De huidige standhouder is overigens altijd volkomen in regel met de bestaande wetgeving. Daarenboven wordt de marktleider gevraagd om het ponykraam een plaats te geven die afgeschermd is van het grootste lawaai. Als de huidige uitbater van het ponykraam zijn carrière beëindigt, dan doven we dit gebruik uit”, klinkt het bij de stad. Schepen Carl Nijssens (CD&V) zag het anders. Hij beloofde vorig jaar dat er voortaan geen levende dieren meer te zien zouden zijn op kermissen in Sint-Truiden. Dit jaar zetelt Carl Nijssens echter niet meer in het schepencollege. En dus mocht het ponykraam gewoon blijven.