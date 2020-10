Groen Sint-Truiden start petitie voor behoud van hoogstamboomgaard in stationsbuurt

Sint-Truiden

Sint-Truiden plant een grootschalig woonproject en de bouw van een scholencampus achter het stationsplein aan de Fabriekstraat. Daardoor komt de hoogstamboomgaard in de Boomgaardenstraat in gedrang, en dat tegen de wil van Groen Sint-Truiden. De partij verspreidt daarom een petitie en vraagt aan het stadsbestuur om in dialoog te gaan met de omwonenden.