Groen houdt debat over leegstand winkels in Sint Truiden Dirk Selis

25 november 2019

10u03 0 Sint-Truiden Wat met de leegstand van winkels in Sint-Truiden? Over die vraag organiseert Groen Sint-Truiden dinsdagavond om 20u.00 een debat in het Museum De Mindere.

In het panel zitten onder meer Marijn Ghys, manager Trud’Or, Rudi Meys, handelaar en Miet Dirix, gemeenteraadslid Diest. De moderatie is in handen van Kris Daniëls (UCLL). Iedereen is welkom en de toegang is gratis.