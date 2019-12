Gratis pendelbusjes naar het stadscentrum tijdens kerstshoppen in Sint-Truiden Zelfrijdende bus nog niet voor morgen Dirk Selis

11 december 2019

12u49 0 Sint-Truiden In Sint-Truiden worden deze kerstperiode gratis elektrische pendelbusjes ingezet om de shoppers van en naar het stadscentrum te brengen. De busjes zullen rijden vanaf nu donderdag tot en met 22 december en verbinden de winkelstraten met de parkings aan de stadsrand.

Wie de komende weken komt kerstshoppen in Sint-Truiden, kan gebruik maken van gratis elektrische pendelbusjes. De zelfrijdende bus die het schepencollege bij haar aantreden met veel toeters en bellen aankondigde is helaas nog niet voor morgen. “Van 12 tot en met 22 december zullen er twee elektrische shopping shuttles de shoppers van en naar het stadscentrum brengen vanaf de verschillende parkings. Het traject begint aan de Veemarkt, ter hoogte van de uitgang naar de Abdijstraat. Vervolgens houden de busjes halt aan parking Cicindria om ten slotte via de halte aan de stationsbuurt, met onder andere de gratis parking Gazo, zo de binnenstad in te rijden”, aldus Marijn Ghys, Manager van Shop & The City. “De busjes rijden elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Je kan makkelijk opstappen aan de haltes of door simpelweg te zwaaien naar de chauffeur die je graag ook onderweg oppikt”.

Bereikbaarheid

“Het eindejaar is voor onze handelaars de belangrijkste periode van het jaar. Daarom moet de bereikbaarheid naar het centrum zo optimaal mogelijk zijn. Zo blijven ook tijdens het event ‘Kerst rond de Markt’ de Grote Markt en winkelstraten toegankelijk voor verkeer en parkeren. Door het inzetten van de elektrische shopping shuttles verbinden we de parkings met het stadscentrum, en zorgen we bovendien voor extra beleving tijdens het shoppen”, aldus Schepen van Middenstand Jos Pierard. “De gratis shuttlebussen zorgen ervoor dat je makkelijk op onze randparkings kan parkeren, en je toch in een oogwenk op het marktplein staat. Het is een heel tof initiatief waar veel inwoners én bezoekers gebruik van zullen maken,” zegt burgemeester Veerle Heeren. “De zelfrijdende bus? Ja, die is nog niet voor morgen. Maar die komt er deze legislatuur nog aan, wees gerust.”