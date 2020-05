Gratis compost en houtsnippers voor Truienaren Dirk Selis

13u54 3 Sint-Truiden Vanaf dinsdag 5 mei kunnen inwoners van Sint-Truiden terecht op het containerpark voor het afhalen van gratis compost en houtsnippers. Zo komt de stad haar tuinliefhebbers tegemoet met een duurzaam en milieuvriendelijk product voor een gezonde tuin.

Door de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus moest het containerpark tijdelijk de deuren sluiten. Sinds 7 april kunnen inwoners na het maken van een afspraak, weer terecht op het containerpark. Na de succesvolle heropstart van het containerpark, kan er vanaf dinsdag 5 mei ook gratis compost en houtsnippers afgehaald worden. Dit gebeurt in samenwerking met Limburg.net. “Compost is perfect als bodemverbeteraar en traag opneembare plantenvoeding. Met een laag houtsnippers tussen je planten houd je ook het onkruid tegen. Dankzij dit gerecycleerd organisch materiaal bieden we als stad onze inwoners de mogelijkheid om hun tuinen verder lenteklaar te maken met een duurzame en milieuvriendelijke boost. Zo werken we actief mee aan het groene karakter van Sint-Truiden”, zegt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V).

Gratis

“De stad Sint-Truiden biedt de compost en houtsnippers gratis aan op het containerpark. Wel belangrijk is dat je enkel naar het containerpark kan als je vooraf een afspraak hebt. Daarna kunnen zij op het afgesproken moment 1 kubieke meter van het materiaal ophalen. Inwoners die hierop een beroep wensen te doen, moeten wel zelf het nodige materiaal meebrengen om het product ter plaatse op te laden”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).