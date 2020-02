Gouverneur vraagt Stad Sint-Truiden om met gedetailleerde lijst van te verkopen gebouwen en gronden te komen Dirk Selis

27 februari 2020

18u41 1 Sint-Truiden De discussie in Sint-Truiden tussen meerderheid en oppositie heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Na een persconferentie van de sp.a-gemeenteraadsleden Filip Moers en Gert Stas waarbij die de lijst van de door de meerderheid te verkopen gebouwen en gronden te voorschijn haalde, stapte eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) meteen naar zijn raadsman om een procedure tegen de raadsleden op te starten. "Schending van de geheimhoudingsplicht”, foetert de eerste schepen. Waarnemend Limburgs gouverneur Michel Carlier vraag Sint-Truiden om nu stilaan duidelijkheid te scheppen.

“Bij de voorstelling van het meerjarenplan bleek dat voor een nieuw modieus stadskantoor 14 miljoen euro gezocht diende te worden”, steekt oppositieleider Gert Stas (sp.a) van wal. “Die som zou komen uit de verkoop van stadspatrimonium. Ondanks ons aandringen kon de stad ons geen lijst met ‘te verkopen gebouwen’ bezorgen. ‘Alles staat te koop’, klonk het uit de mond van schepen van Financiën Jo François. Via een klacht die wij daarop indienden bij de bevoegde instanties om de lijst te kunnen inkijken, bleek de lijst dan toch boven water te komen. Dit was een duidelijke obstructiepoging van ons gerechtvaardigd oppositiewerk en enkel te begrijpen omdat het duidelijk is dat alvast het verlies van de te verkopen gebouwen een aderlating voor het Truiense gemeenschapsleven en dienstverlening zal betekenen.” Alhoewel de gouverneur geen reden in de motivering van Gert Stas zag om op te treden, verwittigde hij de stad Sint-Truiden wel om met aandrang duidelijkheid te scheppen.

Beleidsvoorstel: verkoop

“Naast tal van gronden en gebouwen staan de Sint-Quintinuskerk Gelinden, de Sint-Jan Baptistkerk Engelmanshoven, de Sint-Martinuskerk Kerkom, de Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk Gorsem en de pastorij van Zepperen zwart op wit op die lijst”, zegt Gert Stas (sp.a). “‘Beleidsvoorstel: Verkoop’, duidelijker kan niet, hé. Spijtig dat hier niet ten gronde is onderzocht in welke mate deze locaties ook nog kunnen gebruikt worden door de lokale gemeenschap. Daarenboven is er voor deze eigendommen nog geen schatting gebeurd en het is maar te hopen dat voor de stad, om het verlies aan eigen patrimonium te compenseren, deze gebouwen en gronden voldoende opleveren.”

Geheimhoudingsplicht

“Dit is een pure schending van de geheimhoudingsplicht”, reageert Jelle Engelbosch (N-VA) vandaag. “Gemeenteraadsleden die inzage hebben in alle documenten van de stad, hebben een geheimhoudingsplicht over lopende dossiers. Enkel om wat media-aandacht gooit sp.a alle cijfers over onze stadseigendommen op straat. Ze doen daarmee een ongelooflijk cadeau aan speculanten en potentiële kopers. Probeer maar eens te onderhandelen als de geïnteresseerde koper de cijfers in handen heeft. We tolereren dit niet en als stadsbestuur hebben we dan ook de opdracht gegeven aan onze raadsman om de nodige stappen te ondernemen”, .

Nooit gezegd

Maar was dat dan geen fake news volgens u? “Ik heb nooit gezegd dat de lijst fake nieuws is!”, reageert Engelbosch. “Hun conclusie over wat verkocht zou worden is fake news. Er is nog helemaal niks beslist, dit zijn opties en alles wordt overwogen.”

Precaire financiële situatie

Maar daar kan de waarnemend gouverneur Michel Carlier niet om lachen. In zijn schrijven is de waarnemend gouverneur kristalhelder: “Hoewel de bedragen die in het meerjarenplan worden ingeschreven slechts ramingen betreffen en realisatie ervan niet met absolute zekerheid gegarandeerd kan worden, moet het bestuur waakzaam zijn voor de precaire financiële situatie. Aan het bestuur wordt gevraagd om in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan een accuratere lijst van potentiële verkopen op te nemen waarin individuele verkoopprijzen geraamd worden voor de onroerende goederen die gepland worden om te verkopen en om deze lijst op te nemen in de beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport.” In mensentaal: het geduld van de hogere overheden met de financiële spitstechnologie van de Truiense meerderheid bereikt stilaan haar bovengrens.