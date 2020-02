Goedemorgen-project ‘KUKELEKUKUUU’ bezorgt Tongerse basisschool 38% meer leerlingen! “Iemand een goedemorgen wensen kost geen geld!” Dirk Selis

11 februari 2020

14u28 0 Sint-Truiden Even goeiendag zeggen, dat kost geen geld. Vraag het maar even na in basisschool Jeugdland Lauw. Daar wordt elke dag een kleuter, leerling of juf in de kijker gezet via de Facebookpagina van de school. En dat doen ze dan steevast met de slagzin ‘Kukelekukuuu... goedemorgen Lauw!’

Het idee om het dorp elke dag ludiek te groeten, kwam van de oudervereniging. “Vroeger kende iedereen hier iedereen”, legt Bart Uyttersprot uit. “Tegenwoordig mag je echter al blij zijn wanneer dorpsgenoten elkaar een blik gunnen. Dat gegeven namen we mee in ons streven naar meer naamsbekendheid voor basisschool Jeugdland Lauw – met 18 kleuters en 41 leerlingen in de lagere school toch één van de kleinere scholen in Limburg. En zo kwam het toepasselijke project KUKELEKUKUUU tot stand.”

Stan Van Samang

Het project bereikte een ongekende hoogte toen zelfs bekende Vlamingen als zangers Stan Van Samang, Steve Tielens, Sabien Tiels en acteur Ben Rottiers - alias Pol uit FC De Kampioenen - hun eigen invulling gaven aan de slagzin Kukelekuuu. “Ook sympathisanten volgden op Facebook het voorbeeld van de kleuters en de leerlingen ondertussen”, vertelt Uyttersprot. “De plaatselijke handelaars gaven het project nog een duwtje in de rug door beloningen aan te bieden telkens er een vooropgesteld aantal likes werd bereikt voor de Facebookpagina van de school. Deze beloningen kwamen in de vorm van een gratis ontbijt aan de schoolpoort voor ouders en kinderen, gratis fruit en gezonde drankjes tijdens de kinderfuif.”

STVV

Het succes van het project is ook voetbalclub Sint-Truiden niet ontgaan. Voor de competitiewedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Cercle Brugge nodigt STVV al de kleuters en leerlingen - vergezeld van een ouder - uit om deze wedstrijd gratis bij te wonen. “De juffen mogen er eveneens hun opwachting maken”, vertelt Uyttersprot. “Het project van de oudervereniging - in samenwerking met het leerkrachtenteam - had als doel de school - die tot één van de kleinste Limburgse scholen behoort - wat meer naambekendheid te bezorgen. En of dat gelukt is. De filmpjes werden in tussentijd al duizenden keren bekeken. Beter nog, sinds het begin van het project werden er 7 nieuwe kleuters en 5 leerlingen officieel ingeschreven. Tevens worden er nog 5 kleuters verwacht die zullen instromen. In het totaal verwelkomt basisschool Jeugdland Lauw 20 nieuwe kinderen of 38% meer leerlingen dan bij aanvang van het schooljaar.”