Goedele Liekens (Open Vld) legt klacht neer bij Comité P: “Benieuwd of de politie van Sint-Truiden nu nog zo vrolijk is” Dirk Selis

14 mei 2020

13u46 346 Sint-Truiden Federaal parlementslid Goedele Liekens (Open Vld) werd afgelopen weekend genoemd toen de politie in Sint-Truiden een Federaal parlementslid Goedele Liekens (Open Vld) werd afgelopen weekend genoemd toen de politie in Sint-Truiden een illegale lockdownbarbecue stillegde, een dag voor de versoepeling van de maatregelen. Haar naam circuleerde in geen tijd op de redactie van enkele Vlaamse kranten. “Dat kan alleen via een lek bij de politie, want particulieren kunnen geen namen opzoeken van nummerplaten”, zegt ze. “En ik was daar niet.” Liekens legt nu klacht neer bij Comité P wegens schending van haar privacy.



De naam van Open Vld-parlementslid Goedele Liekens (57) werd genoemd toen de politie in Sint-Truiden een illegale lockdownbarbecue stillegde, een dag voor de versoepeling van de maatregelen. Veertien mensen werden op de bon geslingerd. Waaronder Open Vld-politicus Pascal Vossius, een ex-schepen van Sint-Truiden die pas hersteld was van corona. Verrassend: ook een auto op naam van Goedele Liekens werd aangetroffen op de oprit van de villa waar die barbecue plaatsvond.

Verbazingwekkend hoe dat het nieuws van ‘mijn’ wagen op die oprit zo snel in de pers uitlekte. Dat kan alleen via een lek bij de politie Goedele Liekens

“Ik was niet aanwezig op die barbecue, hé”, laat Liekens weten. “Ik kan dat gelukkig ook meteen waterdicht bewijzen met een filmpje van Instagram Live.” Het lief van haar dochter Merel (22), Alexander, was wél op dat ‘illegale’ feestje in Sint-Truiden. “De nummerplaat van die auto staat op mijn naam”, zegt ze. “Maar het is de auto die mijn kinderen beurtelings mogen gebruiken. Alexander en Merel hadden hem gebruikt om naar zijn grootmoeder in de buurt van Sint-Truiden te rijden. Na dat bezoekje heeft hij zich laten overhalen om iets te gaan drinken bij zijn Limburgse vrienden. En nee, dat is op zijn zachtst gezegd niet verstandig.”

Wat Liekens boos maakt, is het vermoeden dat hier misschien ook een politiek spelletje wordt gespeeld. “Verbazingwekkend hoe dat het nieuws van ‘mijn’ wagen op die oprit zo snel in de pers uitlekte. Dat kan alleen via een lek bij de politie, want particulieren kunnen geen namen opzoeken van nummerplaten”, zegt ze. “Bestaat er dan niet zoiets als de wet op de privacy? Ik vind de verontwaardiging van de burgemeester van Sint-Truiden over dit feestje zeer terecht, ik hoop dat ze even verontwaardigd is over het gebrek aan beroepsethiek bij haar politiekorps. Ik zat thuis in mijn kot, en toch werd overal gesuggereerd dat ik daar aanwezig was. Ik heb dus klacht neergelegd bij Comité P.”

“Want als het mij overkomt, dan kan het morgen iedereen overkomen”, gaat Liekens verder. “De Truiense politie maakte zich daar zaterdagnacht bijzonder vrolijk over, maar er bestaat wel zoiets als een recht op privacy. En soms lekken ze, vaak zonder nadenken of uit sensatiezucht, na een interventie heel snel namen van bekende mensen die al dan niet betrokken zouden zijn. En dat kan niet. Zeker niet wanneer, zoals in dit geval, blijkt dat ik hier niets, maar dan ook niets, mee te maken heb. Want nogmaals: ik was daar niet!”

Toen ik hoorde dat ze daar alle kasten en zolderkamers aan het doorzoeken waren om toch maar te checken of ik daar al dan niet was, ben ik een Instagram Live begonnen vanuit Dilbeek om te bewijzen dat ik thuis was Goedele Liekens

“Toen ik hoorde dat ze daar alle kasten en zolderkamers aan het doorzoeken waren om toch maar te checken of ik daar al dan niet was, ben ik een Instagram Live begonnen vanuit Dilbeek om te bewijzen dat ik thuis was. Echt waar! Hoe ver kan je gaan? Vandaar dat ik klacht heb neergelegd bij Comité P. Voor alle duidelijkheid, tegen onbekenden. Bij Comité P namen ze deze zaak zeer ernstig. Benieuwd of ze nu nog steeds zo vrolijk zijn bij de politie van Sint-Truiden.”

“Ik vertrouw mijn mensen voor de volle honderd procent”, reageert Steve Provost, de korpschef van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom. “Het lek komt niet van bij ons. Het heeft ons zelfs bemoeilijkt in onze werking ter plaatse. Ik heb de procureur van Parket Limburg dan ook gevraagd om de zaak verder te onderzoeken. Wel jammer, dat we op die manier afglijden van de essentie. Als zij zich aan de regels hadden gehouden en geen BBQ georganiseerd hadden, moesten we deze discussie nu niet voeren, hé.”