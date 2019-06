GO! CLB Nova vanaf 1 september 2019 van start DSS

13 juni 2019

12u30 0 Sint-Truiden Op 1 september 2019 fusioneren GO! CLB Zuid-Limburg en GO! CLB Genk-Maasland tot GO! CLB Nova. Het nieuwe centrum maakt vanaf dan deel uit van Scholengroep 13 en blijft de huidige begeleiding in alle scholen garanderen.

“De huidige CLB-directeurs, mevrouw Ellen Smets en mevrouw Joke Hendrickx, werken momenteel intensief samen om de fusie in goede banen te leiden. Met het hele personeel schrijven we een gedragen toekomstvisie. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur en in samenspraak met beide huidige CLB-directeurs wordt vanaf 1 september 2019 mevrouw Joke Hendrickx directeur van GO! CLB Nova. Mevrouw Ellen Smets blijft een beleidsondersteunende rol in het centrum”klinkt het.