GO! Atheneum Sint-Truiden betuigt steun aan zorgpersoneel: “Een dikke pluim voor al onze buren uit de zorgsector” Dirk Selis

03 april 2020

13u52 2 Sint-Truiden “Een dikke pluim voor al onze buren uit de zorgsector”. Met dit grote spandoek wil de school GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof haar diepe steun en bewondering betuigen voor het harde werk van zorgpersoneel in de coronacrisis.

Zoals in alle scholen, zijn de lessen aan het GO! Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof opgeschort. Directie, opvoeders en leerkrachten blijven stand-by voor noodopvang, leerlingen krijgen lessen online aangeboden. “Maar terwijl de meesten de mogelijkheid hebben om thuis te werken of te blijven, zijn onze buren van het Sint-Trudo Ziekenhuis, Villa Rosa, Wiric uit de zorg verplicht om te blijven werken”, zegt directeur Ninie Coemans. “Op die manier willen we hen en alle zorgverleners bedanken en hen een groot hart onder de riem steken.”

Mondmaskers

Door het tekort, heeft de school ook een warme oproep gelanceerd aan alle personeelsleden en leerlingen om zelf mondmakers te maken. Daarvoor is een handleiding met stappenplan voorzien. Het gaat om het zogenaamde ‘chirurgisch mondmasker’. Dat kan gebruikt worden als preventieve maatregel om als persoon zelf niet iemand anders te besmetten of routinehandelingen te doen. “Ook de mondmaskers van onze afdeling Schoonheidszorg die nog op school liggen, schenken we aan het ziekenhuis. Daarnaast experimenteren we ook volop met het maken van mondmaskers en spatmaskers met de 3D-printer van de school. Zo hopen we ons steentje te kunnen bijdragen.”