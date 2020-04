Glaasje wijn van 250 euro: politie schrijft 24 coronapv’s uit in regio Sint-Truiden Marco Mariotti

12 april 2020

14u49 0 Sint-Truiden Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft op de eerste dag van het paasweekend maar liefst 24 pv’s uitgeschreven omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Op een plaats in Sint-Truiden stonden zelfs acht personen aan een voertuig.

Een man beweerde dat het voertuig dringend hersteld moest worden voor thuisleveringen. Toen de politie zijn werkgever belde, bleek dat alleen afhaal mogelijk was. Alle acht personen kregen een pv mee.

De politie verbaliseerde in Gingelom drie personen die voor de gezelligheid bijeen waren gekomen. Twee vrienden die zonder helm op een brommer zaten werden ook even aan de kant gezet om hun pv in ontvangst te kunnen nemen.

Een bewoner van de Grote Markt in Sint-Truiden had voorbije nacht een vriend uit Bilzen uitgenodigd om een glaasje wijn te drinken. Elk glaasje wijn kostte echter 250 euro.

De politie hield verder in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken snelheidscontroles en die resultaten bleken ook niet al te goed. De politie controleerde in totaal 790 voertuigen en daarvan begingen 256 bestuurders een overtreding. Een automobilist op de Tiensesteenweg schoot de hoofdvogel af met een snelheid van 145 kilometer per uur. Hij zal enkele weken zijn rijbewijs mogen inleveren.