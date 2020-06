Gids in eigen stad, met HLN-journalist Dirk Selis: “Ontdek het huis van schrijver Aldous Huxley, op de markt van Sint-Truiden”

Sint-Truiden

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt onze journalist Dirk Selis u over de Grote Markt van Sint-Truiden, naar het huis van de wereldberoemde schrijver Aldous Huxley.