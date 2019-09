Gezond geschenkje voor Truiense scholen bij start van het nieuwe schooljaar Dirk Selis

02 september 2019

15u59 0 Sint-Truiden Vandaag luidde de schoolbel opnieuw voor het eerst na twee maanden zomervakantie, ook in de scholen van Sint-Truiden. De directies en leerkrachten van alle Truiense scholen kregen vanmorgen een gezond geschenkje van het stadsbestuur.

Een 8500-tal Truiense leerlingen trok vandaag weer vol goede moed naar de klas. Ook de vele leerkrachten en de directies begonnen weer aan hun schooljaar. “Vanmorgen gingen we langs in een aantal scholen met een fruitmand vol Haspengouwse appelen en peren voor de directies en leerkrachten, zodat ze het schooljaar op een gezonde manier kunnen aanvatten. Want goed begonnen is half gewonnen. Opvallend was de originele manier waarop alle scholen het schooljaar ingezet hebben. Zo konden de kinderen van de basisschool in Gelinden op een trampoline letterlijk het nieuwe jaar inspringen. Ook wij sprongen daar het schooljaar op gang”, zegt schepen van Onderwijs Hilde Vautmans.

Geschenkje van eigen bodem

“Sint-Truiden is als hoofdstad van Haspengouw ook een belangrijke onderwijsstad. We vinden het dan ook belangrijk dat we de scholen op een gepaste manier kunnen ondersteunen en dat kan ook symbolisch met een geschenkje van eigen bodem. We wensen alle directies en leerkrachten veel succes met hun belangrijke taak en alle leerlingen veel schoolpret en mooie resultaten” besluit burgemeester Veerle Heeren.