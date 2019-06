Gezocht: jobstudenten om skeletten te wassen bij archeologische opgravingen in Sint-Truiden Dirk Selis

25 juni 2019

17u20 6 Sint-Truiden Zoek jij nog een studentenjob dicht bij huis en ben je niet bang om de handen uit de mouwen te steken? Dan is het oudste onafhankelijke archeologische onderzoeksbureau in België op zoek naar jou. De plaats van tewerkstelling is de Truiense Groenmarkt, waar het opgravingsteam momenteel aan het werk is. Je taak? Skeletten schoonmaken.

“We zoeken studenten om ons mee te helpen bij het reinigen, borstelen, wassen, te drogen leggen, sorteren en herverpakken van het vondstmateriaal uit de lopende opgraving”, legt archeologe Petra Driesen van Aron uit. “Dit werk vindt hoofdzakelijk buiten plaats, maar wordt naar binnenruimten verhuisd in geval van slecht weer. Een specifieke voorkennis in verband met archeologie of geschiedenis is niet noodzakelijk, onze ploeg maakt je de eerste dagen wegwijs in de achtergrond van de vondsten, en de te volgen werkwijze.”

3000 skeletten

De Groenmarkt vormt het hart van het middeleeuwse Sint-Truiden. Van de elfde tot de zeventiende eeuw bevond zich langs de Onze-Lieve-Vrouwekerk een begraafplaats met zo’n 3.000 skeletten. De archeologen hebben dus heel wat werk voor de boeg. Maar de beloning is een schat aan informatie. “Door de skeletten te bestuderen kunnen we achterhalen hoe de Truienaren leefden, wat ze aten, aan welke doodsoorzaak ze zijn gestorven en hoe oud ze werden. Maar je leert er ook meer over hoe de stad is ontstaan, want daar is weinig over geweten.”

Ordelijk werken

Over welke vaardigheden een kandidaat moet beschikken? “Gezien de aard van het werk is het nodig dat je geduldig, nauwgezet en ordelijk kan werken, onder de leiding van onze archeologen”, zegt Petra Driesen. “Laat mij eerlijk zijn, het is nogal eentonig werk. Maar we bieden een voltijds studentencontract (38 uur) met een passende verloning.” De interesse in de job is nu al groot, dus wie graag nog een kans wil krijgen om deel uit te maken van het project moet zich haasten.

Bunkers

Als er deze zomer nog bijzondere vondsten gedaan worden, dan zullen dat niet de eerste van het jaar zijn. Begin maart werden namelijk nog schuilbunkers uit WOII ontdekt bij werken. De 19-jarige Dennis Vanclee uit Tongeren en zijn werkmakker David Deboni uit Alken waren een sleuf aan het uitgraven om de nutsleidingen te voorzien voor de Truiense Groenmarkt toen ze plots botsten op de bunkers. Ze waren nog intact, zeventig jaar bleven ze onaangeroerd. Ze werden gebouwd tegen aanvallen van de Duitse Luftwaffe, maar werden op het einde van de oorlog vooral gebruikt tegen de bombardementen van de geallieerden, die het vliegveld van Brustem onklaar wilden maken.

Ontmoetingsplaats

De Groenmarkt moet op termijn een ontmoetingsplaats worden, met naast een fontein ook zitbanken en recreatieve elementen. Beleving zal centraal staan. Het Trudoplein en de aanpalende delen van de Diesterstraat, Meinstraat en Plankstraat worden ook vernieuwd. Alles moet tegen de lente van 2020 klaar zijn, onverwachte vondsten en slecht weer buiten beschouwing gelaten.