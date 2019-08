Gezin uit Sint-Truiden verhuist naar Colombia: “alleen daar kunnen ze ons zwaar autistisch dochtertje echt verzorgen” Toon Royackers

21 augustus 2019

13u49 0 Sint-Truiden De meubels van het gezin Flach uit Sint-Truiden zijn al verkocht. Begin november trekken ze met hun allerlaatste bezittingen naar de andere kant van de wereld. Noodgedwongen: want in eigen land kunnen ze hun zwaar-autistisch dochtertje Emma (4) naar eigen zeggen niet meer verzorgen. Uitgerekend in Colombia blijkt het sociaal systeem wél goed georganiseerd voor kinderen met die ernstige aandoening. “We willen alles doen voor haar. Ook aan de andere kant van de planeet gaan wonen.” Intussen is een crowdfunding opgestart, zodat het gezin een nieuw leven kan opbouwen.

“Het was lastig toen we het harde verdikt enkele jaren geleden te horen kregen," leggen papa Robert en mama Mariluz Flach uit. “De dokters en verzorgers hier waren wel heel lief en begripvol. Geen kwaad woord over hen, integendeel. Maar ons dochtertje Emma bleek zowat de zwaarste vorm van autisme te hebben die er bestaat. Leren spreken, of ooit zindelijk worden? Het is allemaal onwaarschijnlijk dat het ooit zal lukken. Daarom ging ze al snel naar een bijzondere school in Sint-Truiden: de Bloesem. Daar hebben ze echt wel geprobeerd hoor. Maar mama moest na verloop mee naar de school en urenlang met Emma in de snoezelruimte zitten: een kamertje met een waterbed waar ze tot rust kwam. Uiteindelijk besloten de leerkrachten daar toch dat het niet langer houdbaar was. Ze had te veel zorgen nodig.”

Rug tegen de muur

Emmatje moest naar een speciaal internaat in Borgloon. “Dat had wel gevolgen: want we moeten 700 euro per maand betalen voor haar zorgen in die instelling. Bovendien zouden we een subsidie van 300 euro verliezen. Resultaat: we moeten 1.000 euro per maand extra op tafel leggen, om haar te kunnen geven wat ze echt nodig heeft. Dat was financieel gewoon niet meer mogelijk voor ons. We hebben dan maar een ‘persoonlijke assistente budget’ aangevraagd. Zo een budget krijgen ouders die fulltime thuis blijven, om voor een zwaar ziek gezinslid te zorgen. Alleen: het budget blijkt voorlopig op. Misschien dat het later zou lukken, maar nu kunnen we er geen aanspraak meer op maken. We staan dus echt met de rug tegen de muur. Hoe konden we onze eigen dochter nog goed verzorgen?”

Colombia

Mama Mariluz is wel afkomstig uit Colombia. “En ik weet dat we hier veel vooroordelen hebben over Zuid Amerikaanse landen. Maar de familie van Mary liet wel weten dat ze ons wilden helpen, en Emmatje graag regelmatig wilden opvangen. De familiebanden zijn daar immers nog intens en de tijdsdruk die wij kennen is er onbestaande. Voor kinderen die aan zwaar autisme leiden is dat al een veel leefbaarder klimaat. Bleek uit navraag nog eens dat leerkrachten in Colombia aan huis komen voor kindjes zoals Emma. Nogmaals: geen kwaad woord over de dokters, verzorgers en leerkrachten hier. Ze doen wat ze kunnen, maar het budget en de tijd is er gewoon niet. Nu al krijgen we van specialisten uit Colombia te horen dat ze ons daar graag willen ontvangen.”

De beslissing is dus gevallen: mama, papa en Emma ruilen in november Sint-Truiden voor Colombia. “Het is heel ingrijpend, ik weet het. Maar gelukkig heb ik ginder al een job gekregen als projectleider,” haalt papa Robert opgelucht adem. “We mogen ook in het grote huis van de familie van mijn vrouw inwonen. Al komen er natuurlijk nog veel kosten bij kijken. Vrienden hebben mee een crowdfunding opgestart. Die vind je makkelijk als je ‘help Emma’ ingeeft op Facebook. Hopelijk krijgen we alles op tijd rond. En als alles over een paar jaar in de plooi valt? Dan ga ik toeristen rondleiden in het mooie Colombia. Ook als dank voor hoe we daar ontvangen worden.”