Gezelligheid troef tijdens de Truiense Dag van de Buren: Meer dan 50 deelnemende buurten waaronder 13 nieuwe initiatiefnemers Dirk Selis

01 juni 2019

10u53 0 Sint-Truiden Voor het derde jaar op rij werd de Dag van de Buren uitbundig gevierd in Sint-Truiden. Het vertrouwde concept bracht op meer dan 50 locaties verspreid over gans Sint-Truiden buren bij mekaar voor een gezellig onderonsje. Niet alleen bij de bestaande buurtcomités, maar ook bij 13 nieuwe initiatiefnemers, doken de stoeltjes buiten op voor een leuke avond onder buren.

Je spreekt een plaats en tijdstip af met je buren en iedereen brengt iets mee. Dat is het eenvoudige, maar supergezellige opzet van de Dag van de Buren. Tijdens de vorige editie kwamen in Sint-Truiden op 43 locaties buurtbewoners samen voor een gezellig onderonsje. Dit jaar werd dat succes overtroffen en namen maar liefst 54 buurten, waaronder 13 nieuwe initiatiefnemers, deel aan de Dag van de Buren.

Samenhang

“In Sint-Truiden zijn heel wat ondernemende buurtcomités die zich inzetten om de verbondenheid in hun buurt te vergroten. De voorbije drie jaar verdrievoudigde het aantal erkende buurtcomités in Sint-Truiden. In een dorp of wijk waar samenhang is, is het fijn wonen. We kunnen zulke initiatieven dan ook alleen maar toejuichen en ondersteunen. Bijna alle initiatieven werden bovendien getrakteerd op een akoestische liveoptreden van lokale muzikanten. De sfeer zat er dus overal goed in” besluit burgemeester Veerle Heeren.

Heb je zin gekregen om zelf iets te organiseren samen met je buren? Neem dan zeker een kijkje op www.sint-truiden.be/buurtwerking, stuur een mailtje naar Buurtwerking@sint-truiden.be of neem contact op met de coördinator Buurtwerking via 011 70 16 67.